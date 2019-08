​L'exprimer ministre britànic John Major porta Boris Johnson als tribunals

L'exprimer ministre britànic John Major s'ha sumat a l'acció legal per aturar la suspensió del parlament de Westminster promoguda per l'actual premier, Boris Johnson, i que dificulta als diputats frenar un Brexit sense acord.Major ha anunciat aquest divendres que s'uneix a la petició presentada als jutjats de Londres per l'activista contrària al Brexit, Gina Miller, per suspendre la paralització parlamentària."Vaig prometre que si el primer ministre suspenia el parlament per impedir als diputats oposar-se als seus plans del Brexit, buscaria una revisió judicial de la seva acció", ha defensat Major en un comunicat, explicant que se suma a la demanda ja iniciada per no "duplicar procediments".La decisió de Major, que va ser primer ministre entre el 1990 i el 1997, entre Thatcher i Tony Blair, suposa un nou cop contra Boris Johnson. Major, que en el seu dia ja es va enfrontar als més anti-UE del seu partit, està fermament en contra del Brexit i reclama un segon referèndum.A banda del cas als tribunals de Londres, hi ha en paral·lel dos intents judicials més d'aturar la suspensió parlamentària, un a Irlanda del Nord i l'altra a Escòcia.

