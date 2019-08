Quatre ferits en un accident múltiple a la C-25

Quatre persones han resultat ferides per un accident a la C-25, a Gurb. Segons el Servei Català de Trànsit, dos són de poca gravetat i dos més són lleus. Tots quatre han estat traslladats a l'Hospital Universitari de Vic.L'accident, en què hi ha tres vehicles implicats, provoca cues de gairebé un quilòmetre a l'Eix Transversal, ja que s'ha hagut de tallar la via en sentit Girona. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 180, a la confluència amb la C-17. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a dos quarts de 10 del matí i s'hi han desplaçat diverses dotacions del SEM.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor