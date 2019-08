​Maragall demana a Colau reforçar la policia sense «generar alarma ni actituds xenòfobes»

"Barcelona ha fet un gir @manuelvalls: llei i ordre. La policia és necessària, però calen polítiques coherents que tractin els problemes reals. El que tenim és política d'espectacle. Són mesures que cal veure si són útils", ha dit @ernestmaragall sobre la crisi de seguretat a BCN pic.twitter.com/Viy5QwyYeW — Aquí, l'estiu (@AquiCuni) August 30, 2019

El cap de l'oposició a Barcelona i número 1 d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, ha avisat l'alcaldessa Ada Colau que el "caràcter d'exhibició" de les actuacions policials per fer front a la inseguretat a la ciutat pot estimular "actituds xenòfobes". "Estan apareixent veus clarament d'extrema dreta que estan aprofitant aquesta situació per pretendre organitzar veïns i associacions en una determinada direcció i això es una responsabilitat de qui pren les decisions en nom de la policia", ha dit Maragall aquest divendres al matí en una entrevista a Ser Catalunya El president del grup municipal d'ERC ha fet una crida a la "responsabilitat" i al "seny" de l'Ajuntament: "Fem-ho bé. Reforcem la policia, actuem al carrer o al metro, però d'una manera que ni generi alarma ni actituds xenòfobes", ha reclamat. Maragall també ha reiterat que "a Barcelona, governa Pedro Sánchez" perquè les decisions i el to del govern municipal tenen un "component socialista" molt "explícit".Segons Maragall, la crisi de l'Open Arms n'és un exemple, i ha criticat la "manca de lideratge" de Colau. El líder d'ERC a l'Ajuntament ha retret que Colau no hagi pres la iniciativa de parlar amb altres ciutats del Mediterrani per pressionar durant la crisi de l'Open Arms. "Parlen tant les mesures com els silencis", ha afirmat. "Barcelona es va oferir molt suaument", ha dit, sobre l'oferiment per acollir els migrants.En matèria de seguretat, Maragall ha dit que el govern municipal ha fet un "gir Manuel Valls" en sentit "llei i ordre", i ha retret "absència d'estratègia" a mitjà i llarg termini. Sense estratègia, la presència policial és política "espectacle" i "aparador", ha argumentat, i ha dubtat de "l'eficiència real" de reforçar la presència policial si no va acompanyat de polítiques "integrals".D'altra banda, Maragall ha fet referència a les declaracions del conseller d'Interior, Miquel Buch, que va relacionar els manters amb la sensació d'inseguretat , i ha apuntat que va ser "un error" fer aquesta connexió.Maragall ha opinat que la Diada de l'11 de setembre serà "massiva" amb una "participació immensa" encara que el clima sigui "diferent" i amb "particularitats". "Acabarà desbordant totes les previsions d'aquestes més negatives", ha dit, ja que "gran part de la societat catalana està compromesa amb una exigència d'alliberació dels lídersempresonats".Sobre la unitat de l'independentisme , ha considerat que "no és senzill" gestionar-la davant la "complexitat" de la situació amb diversos lideratges des de la presó o l'estranger i havent de fer front a la "repressió de l'Estat".Sobre la investidura a l'Estat, Maragall ha dit que el bloqueig de la investidura és un "espectacle bastant desafortunat" i "molt poc acceptable". El líder d'ERC a Barcelona ha afirmat que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, està "clarament incomplint el mandat constitucional".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor