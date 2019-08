Troben en un veler el jove que havia desaparegut a Cadaqués

El serveis d'emergències han localitzat, sa i estalvi, el jove de 25 anys que buscaven a Cadaqués (Alt Empordà) després que aquesta matinada entrés a l'aigua a la platja gran i no en sortís.Des de primera hora del matí el buscaven per terra, mar i aire. Segons informa Salvament Marítim, l'han trobat en un veler del camp de boies, on ha passat la nit. Aquí és on, precisament, se centrava la recerca de les embarcacions dels cossos d'emergències.El dispositiu de recerca l'han format efectius de Salvament Marítim, els Bombers, la Guàrdia Civil i la Policia Local de al població.

