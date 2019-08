Tallada la C-25 per un accident múltiple a Gurb

Un accident provoca llargues cues a la C-25, a l'Eix Transversal, a Gurb (Osona). S'ha tallat la via en sentit Girona en un incident en què hi ha implicats tres cotxes. Segons les primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat.Els serveis d'emergència han rebut l'avís a dos quarts de 10 del matí i s'hi han desplaçat diverses dotacions del SEM. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 180, a la confluència amb la C-17.

