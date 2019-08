​Ciutadans no anirà als actes oficials de la Diada

Cs no assistirà als actes oficials de la Diada de l'Onze de Setembre. Així ho ha explicat la seva líder al Parlament, Lorena Roldán, en una entrevista a l'ACN, on ha respost la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que dimarts va assegurar que la mobilització de l'11-S ha de ser la primera reacció a la sentència de l'1-O. Segons Roldán, la "primera resposta de qualsevol demòcrata" hauria de ser, en tot cas, acatar i respectar la decisió judicial.Roldán ha advertit que Cs continuarà "plantant cara", si cal als tribunals, en cas que l'independentisme mantingui els seus "abusos" després de la sentència de l'1-O. D'altra banda, la diputada ha apuntat que Cs està "pendent" de la causa contra el president, Quim Torra, per la pancarta a Palau i que, si hi ha condemna i inhabilitació, "ja es veuran" els escenaris que es puguin obrir.Roldán, que considera que les paraules "confrontació" i "ruptura" utilitzades per Torra són "molt gruixudes", reitera que en democràcia és "bàsic" respectar les sentències judicials. La portaveu de Cs lamenta que el Govern aposti per intentar que la Diada sigui una "resposta" a la decisió del tribunal per l'1-O i, en aquesta línia, recorda que l'Onze de Setembre hauria de ser una festa "per a tots els catalans".Roldán, doncs, lamenta que per l'11-S d'enguany el Govern torni a "excloure la meitat dels catalans", de manera que Cs no donarà suport als actes institucionals de la Diada. La diputada conclou que, després que Budó apunti que l'Onze de Setembre ha de ser una resposta a la sentència, es fa "impossible" que Cs pugui participar-hi.La senadora també ha advertit que Cs estarà preparat per respondre a les accions de l'independentisme després de conèixer la sentència de l'1-O: "Continuarem plantant cara al nacionalisme i denunciant els seus abusos, i ho farem on calgui". De fet, Roldán deixa clar que combatran l'independentisme tant des del carrer com des de les institucions, i també als tribunals "si és necessari".Pel que fa a la causa oberta contra Torra per la pancarta amb el llaç groc a la façana de Palau, Roldán ha opinat que "no pinta gaire bé" de cara al president. "Ja va declarar que hi havia desobediència en el seus actes". Tot i que Cs esperarà la sentència d'aquest cas, considera que ja és "lamentable" veure un cap del Govern assegut a la banqueta dels acusats.En cas de condemna contra Torra i una possible inhabilitació, Roldán es mostra prudent de cara a les conseqüències que hi pugui haver. "Haurà de fer el pas al costat i ja veuríem els escenaris que es puguin obrir", ha dit, preguntada sobre si Cs aprofitaria l'ocasió per intentar assolir la presidència de la Generalitat.

