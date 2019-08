Arriben a Cadis els 15 migrants rescatats per l'Open Arms

El vaixell Audaz ha arribat ja al moll de Crinavis, a Cadis, amb els 15 migrants rescatats per l'Open Arm. Ho ha fet cap a les 8.40 h d'aquest divendres. A bord, la quinzena de persones que l'ONG catalana va recollir aquesta mateixa setmana al port de Pozallo, a Sicília.Els migrants desembarcats han estat rebuts per un equip de la policia espanyola i de la Creu Roja, seguint el procediment habitual. Una vegada que els efectius de Creu Roja comprovin que no presenten cap problema de salut que requereixi assistència hospitalària, seran traslladats al Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers (CATE) de Crinavis-Sant Roc.El buc Open Arms té previst tornar al mar una vegada es resolguin els aspectes tècnics assenyalats durant una revisió feta per la Guàrdia Costanera italiana, després que el jutge d'instrucció d'Agrigent, Stefano Zammuto, ordenés aquest dijous l'alliberament i devolució a l'ONG."Tornarem al mar", han assegurat fonts de l'ONG a Europa Press, després de precisar que tot l'equip i la tripulació està treballant per solucionar els aspectes tècnics detectats en la inspecció cosa que durarà uns dies o setmanes.A més, han afegit que "en principi no hi ha plans de tornar a Espanya".L'Open Arms romania segrestat per les autoritats italianes des del passat 21 d'agost quan es va produir el desembarcament dels migrants rescatats a Lampedusa, segons informa l'agència AdnKronos.El vaixell de rescat de l'ONG espanyola havia estat segrestat per ordre del fiscal d'Agrigent després que aquest pugés a bord i comprovés la situació en la qual es trobaven els migrants després de gairebé dues setmanes des del seu rescat.Encara que el jutge ha ratificat el segrest dictat pel fiscal Luigi Patronaggio en el marc de la investigació oberta contra l'Administració italiana per no haver permès el desembarcament, n'ha ordenat la devolució a l'ONG perquè "no subsisteixen, després de l'evacuació i el rescat dels migrants, exigències probatòries" ja que "no s'atribueix cap responsabilitat a l'organització i la tripulació".El Govern espanyol ha reiterat en diverses ocasions que l'Open Arms no té autorització per fer rescats al Mediterrani i li ha recordat que s'enfronta a multes de fins a 901.000 euros.El passat 21 d'agost la vicepresidenta en funcions del Govern, Carmen Calvo, insistia que el vaixell "té llicència per a ajuda humanitària, per a transport de queviures".

