Mor la filla de Luis Enrique a causa d'un càncer d'ossos

L'entrenador de futbol i exjugador Luis Enrique Martínez ha anunciat aquest dijous al vespre la mort de la seva filla, la petita Xana, de només nou anys, a causa d'un càncer d'ossos. Segons ha explicat ell mateix a les xarxes la nena ha "lluitat durant cinc intensos mesos" contra la malaltia, però no se n'ha sortit.L'exentrenador i exjugador del Barça ha agraït al personal dels hospitals barcelonins de Sant Joan de Déu i Sant Pau la feina i el tracte rebut per la família, que ha gestionat amb discreció l'assumpte.Luis Enrique va plegar fa uns mesos com a seleccionador espanyol i ja aleshores es van apuntar motius personals, en referència a la greu malaltia de la seva filla Xana. "Seràs l'estrella que guiarà la nostra família", afirma el comunicat de Luis Enrique.

