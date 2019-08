Calvo defensa l'actuació de la Moncloa amb l'Open Arms: «Mai ha demanat venir a port espanyol»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat que l'Open Arms "mai ha demanat venir a port espanyol" i les tres vegades que ho va demanar el 2018 va poder fer-ho "per raons humanitàries". La també ministra de la Presidència ha reivindicat que "ha estat el govern que ha ofert els ports" perquè el país no es pogués "sentir avergonyit" pel que considera que hauria estat una "irresponsabilitat".En compareixença al Congrés dels Diputats, la mà dreta de Pedro Sánchez ha informat que aquest divendres a les vuit del matí arribaran a Espanya amb el vaixell Audaz els quinze migrants de l'Open Arms.Calvo ha argumentat que l'ONG catalan "fins el dia 16 no explicita la situació interna que hi ha". En aquest moment el govern espanyol es va posar en contacte amb el govern italià i en no rebre resposta va oferir Algesires, on ha destacat que l'Open Arms ja havia anat en dues ocasions.La vicepresidenta també ha remarcat que el 12 d'agost, mentre l'Open Arms estava rescatant els últims 38 migrants, a Algesires se'n rescataven 187. "No va ser objecte de foto mediàtica, però per aquest govern, si totes les vides són iguals, també són iguals totes les vides dels migrants", ha destacat Calvo.Calvo ha defensat la política migratòria espanyola, però ha insistit en la necessitat d'una política migratòria de la Unió Europea "d'arribada segura a ports i de corresponsabilitat dels estats". Ha indicat que "aquest format es va assajar amb l'Aquarius", que Espanya va acollir perquè la informació que va arribar al govern era que hi hauria una "tragèdia segura" per un problema de "sobrecàrrega", ha argumentat.El govern espanyol ha actuat conjuntament amb Marroc, Níger i Mauritària per desarticular 38 xarxes de traficants de persones, segons ha explicat Calvo, que ha dit que aquest és "un problema especialment preocupant". Per posar en context les dades de la immigració ha volgut exposar que l'any passat Salvament marítim va "rescatar, salvar i ajudar a gairebé 50.000 persones" migrants.

