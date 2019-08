Un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport del Prat entre divendres i dissabte

Un centenar de vols de diverses aerolínies ja han estat cancel·lats per la vaga d'aquest divendres i de dissabte del personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat. Vueling n'ha anul·lat 92 entre els dos dies i Iberia n'ha cancel·lat sis més. Fonts de British Airways han explicat que també es veuen afectats per les aturades però no han concretat el nombre de vols cancel·lats a Barcelona.D'altra banda, fonts de LEVEL han assegurat que no han anul·lat cap vol de llarga distància. Tanmateix, la vaga podria causar retards en els vols tal com va passar en les anteriors aturades. El personal del handling d'Iberia gestiona l'assistència del 65% de vols que aterren a l'aeroport del Prat i realitzen les tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges. La Generalitat calcula que 30.000 passatgers es poden veure afectats per la vaga. Els serveis mínims per l'aturada són els mateixos que en l'anterior vaga del 24 i 25 d'agost.El ministeri de Foment va decretar uns serveis mínims del 53% per als vols peninsulars i estrangers on l'alternativa de transport públic suposi un recorregut de cinc hores o més. En el cas de vols peninsulars amb un recorregut inferior a cinc hores els serveis fixats són del 32% i en la connexió amb les illes es garanteixen el 100% dels vols. De la mateixa manera, estan garantits tots els vols dedicats a tasques d'emergència com ambulància, incendis, transport d'òrgans per a transplantaments, protecció civil o rescats.El trànsit previst per Aena a l'aeroport del Prat abans de les cancel·lacions d'algunes companyies era de 1.100 vols divendres 30 i de 1.000 vols dissabte 31. Entre els dos dies, l'oferta de places s'apropa a les 400.000, dada que no equival al nombre de passatgers, segons han concretat. La gestora aeroportuària ha recomanat als usuaris que consultin les possibles afectacions dels seus vols abans de desplaçar-se a l'aeroport.La vaga de personal de terra d'Iberia d'aquest cap de setmana també afecta l'aeroport de Madrid. Iberia hi ha cancel·lat 98 vols. De fet, els vols cancel·lats per Iberia a Barcelona són connexions amb l'aeroport de Barajas.La primera jornada de vaga del personal de terra al Prat coincideix amb les aturades parcials convocades per la CGT a Renfe. Entre les 12 i les 16 hores i entre les 20 i les 24 h només circularan el 40% dels trens de Rodalies a Catalunya. Durant la resta de la jornada es prestarà el servei normal. A banda, circularà el 78% dels trens de llarga distància AVE i el 65% dels Avant, segons els serveis mínims del ministeri de Foment i del Departament de Treball. També hi ha vaga el dia 1 de setembre.Diumenge 1 de setembre també comença una vaga de tripulants de cabina de Ryanair a l'Estat, que protesten pel tancament de bases de l'aerolínia, entre les quals la de Girona. Ryanair ha cancel·lat sis vols el dia 1 i vuit el dilluns 2 a tot l'Estat, segons un comunicat de la companyia, que ha instat els treballadors a desconvocar la vaga. Té uns serveis mínims del 100% dels vols no peninsulars, el 60% dels peninsulars i internacionals amb desplaçaments iguals o superiors a les 5 hores, i el 35% dels vols peninsulars de menys de 5 hores.

