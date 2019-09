La Lliga, en una cruïlla: o Ciutadans bis o nova CiU

El nou partit de centre dreta Lliga Democràtica viu un debat sobre quina és la millor estratègia a seguir per consolidar un espai propi. Segons ha pogut saber, el partit que presideix la politòloga Astrid Barrio té al davant dues línies: la de reforçar el seu component catalanista intentant fer-se amb una part de l'electorat que enyora la moderació de l'antiga CiU, o optar per un discurs més proper al votant de Ciutadans que no ha "tornat" al PSC.A la Lliga estan fent números. De fet, han estudiat a fons les bosses de vot que es poden sentir orfes. Segons fonts properes al partit, consideren que pot haver prop de 250.000 vots que van decantar-se per Ciutadans en les eleccions del 21-D i que no han abandonat el partit d'Albert Rivera, però n'estan allunyats de manera creixent per la seva dretanització. Aquest segment és un objectiu de la Lliga.Però també aspiren a atreure's uns 250.000 vots que calculen que poden provenir del catalanisme nostàlgic de la vella CiU i que es troben desencantats amb el procés i rebutgen la unilateralitat. A la Lliga troben difícil de combinar les dues bosses potencials de votants, tot i que entre els fundadors hi ha la voluntat d'intentar-ho.El debat que té lloc en aquests moments transcorre sense tensions personals, segons asseguren coneixedors de la formació. La distància de plantejament entre els més propers a les tesis de Manuel Valls, com és el cas de la regidora Eva Parera, i la dels més catalanistes és evident. Els estrategues del partit consideren que voler combinar aquestes dues "ànimes" no serà fàcil perquè hi ha el risc de no arribar prou als dos sectors de votants que es pretenen.

