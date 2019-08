VÍDEO Impactant baralla a la Barceloneta entre un lladre i un home que ha acabat a l'UCI

Un home ha resultat ferit de gravetat aquest dijous a primera hora del matí després de barallar-se amb un lladre que li volia prendre el telèfon mòbil a la platja de la Barceloneta. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han tingut lloc al voltant de les set del matí, i gràcies als testimonis que han vist i enregistrat la baralla una patrulla de Ciutat Vella ha pogut detenir després el suposat lladre. Es tracta d'un jove de 21 anys que compta amb antecedents per furts.Les imatges de la baralla es poden veure en el vídeo que encapçala aquesta notícia, difós per Betevé La víctima, que ha quedat inconscient a la vora de l'aigua, ha estat traslladada a l'hospital en estat greu, on cap a les 17h seguia sense recuperar la consciència. Ha estat ingressat immediatament a la Unitat de Cures Intensives.Segons els Mossos, la baralla ha començat quan el detingut hauria intentat robar el mòbil a la víctima. Aquesta s'hauria resistit i hauria començat una discussió. Tot i que després el detingut hauria marxat del lloc, poc després s'hi ha tornat a presentar i hauria començat la baralla.

