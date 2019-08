​Ja són quatre els possibles casos de listeriosi al País Valencià

La comunicació d'un nou cas en la tarda d'aquest dijous a la província de València eleva a quatre el nombre total de persones que, a hores d'ara, estan en recerca davant la possibilitat que puguin patir listeriosi al País Valencià.Tres d'ells es troben a la demarcació de València i un a Alacant, segons l'últim informe actualitzat ofert per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.A més, la consellera del ram ha explicat prèviament que l'únic pacient que estava hospitalitzat al País Valencià ha rebut l'alta i se li va a realitzar una altra analítica específica, que serà remesa al Centre Nacional de Microbiologia. Fins que no estiguin els resultats, no es pot descartar com a cas en investigació.Aquest mateix dijous s'han descartat dos dels casos que estaven en recerca en donar negatiu els resultats de les proves. Un d'ells és la dona embarassada que estava pendent de resultats.Es tracta de persones que van comunicar als seus centres de salut que havien consumit carn entatxonada a Andalusia sense conèixer l'origen i la marca del producte.

