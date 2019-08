Adolescents iCat es converteix en un programa diari

🔴 PRESENTEM TEMPORADA | Roger Carandell, Juliana Canet i Sir Joan: "Amb aquest Ferrari d'estudi i l''Adolescents' a Catalunya Ràdio, se'ns gira feina" #DinsTeu https://t.co/riYu6A0ZWB pic.twitter.com/dDqjRYeL4d — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 29, 2019

A partir d'aquest setembre, doncs, el programa d' Adolescents.cat -el portal de contingut juvenil de- s'emetrà de dilluns a divendres a les 22.00 a través del seu canal de Youtube i d'iCat, i també es podrà escoltar a les dotze de la nit a Catalunya Ràdio.Aquesta, però, no és l'única novetat. El programa s'enregistrarà des d'un nou estudi equipat amb quatre càmeres i dissenyat per acollir públic.A més a més, també hi haurà incorporacions: el Bru Esteve, el Miquel Castany i la Marta Montaner se sumen al programa, que continuarà comptant amb el Roger Carandell, la Juliana Canet, el Joan Grivé, el Pol Gise i el Long Li Xue.Com en la temporada anterior, es tractaran temes d'interès juvenil i s'entrevistaran personatges coneguts. Tot plegat amb un format que va més enllà de l'entrevista tradicional i on es proposaran proves i reptes a la persona convidada.

