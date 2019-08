Cardona acull una exposició inèdita de ceràmica de Jordi Cuixart

Horaris de l'exposició



Dissabte 31 d'agost: 17h a 20h

Diumenge 1 de setembre: 10h a 14h

De dimarts 3 de setembre a divendres 6 de setembre: 17h a 20h

Dissabte 7 de setembre i diumenge 8 de setembre: 10h a 14h

Dilluns 9 de setembre i dimarts 10 de setembre (de 17h a 20h)



Cardona acollirà durant aquesta Festa Major una exposició inèdita de ceràmica de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, en presó preventiva des del 16 d'octubre del 2017. La mostra s'inaugurarà aquest dissabte a les 17h al Centre Cardona Medieval de la població del Bages, amb la presència de la periodista Txell Bonet, parella de Cuixart.En aquesta exposició, es podran veure una quarantena de peces que Cuixart ha fet, i continua fent, des de la presó de Lledoners. Una mostra que serà tota una novetat, ja que fins ara no s'havia reunit tanta obra del pres polítics manera conjunta. A Barcelona, es van poder veure sis peces dins una exposició dedicada a l'art a les presons, unes peces que després van viatjar fins a Sant Julià de Vilatorta. I, actualment, es poden veure una dotzena de peces al Konvent de Cal Rosal , al Berguedà, dins la mostra col·lectiva Dignes.A Cardona, però, seran una quarantena de peces les que s'exposaran, algunes de les quals acaben de sortir pràcticament del forn i incorporen noves tècniques.La vinculació entre Jordi Cuixart i Cardona es va iniciar l'1 de setembre del 2017, quan el president d'Òmnium Cultural va pronunciar el pregó de Festa Major, just 19 dies abans de la manifestació davant la conselleria d'Economia i un mes abans del referèndum de l'1-O.L'any passat, amb Cuixart ja a la presó, l'Ajuntament va voler reivindicar la seva figura amb un acte, també previ a la Festa Major, que va reunir la seva parella, Txell Bonet, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en una sala de plens que va quedar petita. Enguany, i per tercer any consecutiu, ho continuarà fent.

