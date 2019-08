Quants diners pot arribar a guanyar el Barça si és campió de la Champions?

El camí cap a Istanbul comença oficialment aquest dijous amb el sorteig a Mònaco de la fase de grups de la Champions League. Fins a la final a l'Atatürk Olimpiyat Stadyumu del 30 de maig queda encara un llarg camí, que de ben segur estarà ple de partits emocionants i nits de bon futbol al Camp Nou. Més enllà de ser una de les competicions més valorades -per motius obvis- la Copa d'Europa també esdevé una important font d'ingressos per als clubs que hi participen.Quants diners pot arribar a guanyar el Barça si es proclama campió? Els clubs reben ingressos des del minut 0 de la competició. Es premien les victòries i també els empats a la fase de grups i, a partir d'aquí, el premi creix -en termes econòmics- a cada ronda que passa.Anem a pams: segons informa aquest dijous Mundo Deportivo en una completa infografia, cada victòria en la primera ronda té una recompensa de 2,7 milions d'euros. L'empat, de 0,9 milions. El Barça jugarà sis partits a la fase de grups. En cas de guanyar-los tots ingressaria, per tant, 16,2 milions d'euros.Arribar a vuitens de final està premiat amb 9,5 milions. Arribar a quarts amb 10,5. A les semis, 12. I a la final, 15. Fins aquí, el Barça ja hauria acumulat, doncs, 54,2 milions d'euros. I, per últim, en cas d'aixecar l'orelluda les arques blaugrana rebrien un nou regal de quatre milions. Així doncs, en cas de coronar-se com el millor equip d'Europa el 30 de maig del 2020 a Turquia, el club català s'enduria 58,2 milions d'euros.

