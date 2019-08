VÍDEO i FOTOS El cotxe que ha bolcat i ha caigut a la via a l'R4 és un taxi de Barcelona

El taxi de Barcelona bolcat a l'R4. Foto: Cedida

La circulació de la línia R4 de Rodalies ha estat aturada durant una hora per un tall a la via a l'altura de Renillars, entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses. El que ha provocat el tall ha estat la caiguda a la via d'un taxi de Barcelona, tal com es pot veure en el vídeo que encapçala aquesta notícia i les fotos que venen a continuació.Dos vehicles s'han vist implicats en aquest accident de trànsit a prop del carrer Xiprer, i un d'ells ha quedat bolcat a la via del tren, sense que hi hagués cap persona atrapada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els ocupants. Una grua ha hagut de retirar el vehicle.

