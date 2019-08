El PDECat emprèn un procés participatiu per debatre la refundació de JxCat

El PDECat inicia el debat intern per encarar la refundació de Junts per Catalunya (JxCat), amb una consulta a la militància articulada en tres grans temes: quina és la utilitat dels partits polítics avui dia, quins encerts i errors hi ha hagut dins del Partit Demòcrata, i quin és el projecte polític i com ha d'evolucionar el procés democràtic que viu Catalunya. En aquest punt, doncs, es plantejarà si la reordenació hauria de ser en el marc de Junts per Catalunya, nom del qual és propietat del PDECat, i que ja s'ha fet servir com a marca electoral al Parlament, al Congrés dels Diputats, als municipis i al Parlament Europeu."És un debat dur, que et posa davant del mirall, però és el que ens trobem a tots els municipis on anem", ha justificat el president de la formació política, David Bonvehí, hores després que aquest dijous s'hagi reunit la direcció executiva del PDECat. Bonvehí ha descartat que el debat busqui "marcar un perfil propi" de la marca envers l'espai hereu de convergència, sinó que vol donar l'oportunitat als 14.000 militants "fidels des del 2016 i lleials al projecte polític que tenen dret a expressar-se amb tranquil·litat".Ja el mes de juliol el PDECat va presentar en consell nacional el projecte de debat territorial per dirimir el futur de la formació, per tal de reordenar totes les ànimes sorgides de l'antiga Convergència. Ara es realitza un primer pas real cap a la refundació, que es planteja a escala territorial, i en què els associats poden llançar propostes que després seran analitzades per la direcció de la formació. Aquest procés, que hauria d'haver començat a principis de juliol, s'ha anat demorant pel context polític -marcat per la investidura de Pedro Sánchez- i el mes d'agost entremig.Bonvehí ha justificat el procés participatiu després d'haver viscut, durant els últims anys, moments d'excepcionalitat política accentuats durant la tardor del 2017. Dins d'aquesta excepcionalitat, ha explicat, s'han articulat els diversos cicles municipals i, havent acabat la negociació als municipis i als ens supramunicipals, ha afegit, s'ha interpretat la necessitat "d'encarar el futur": "Hi ha molta gent que ens demana que el partit s'enforteixi, que el projecte s'enforteixi, i que poguem sortir amb tota la nostra força a explicar què som".La consulta a la militància, doncs, que s'articula sota el títol "Encarem el futur" busca obrir el procés de reflexió i escoltar l'opinió dels associats, per tal de determinar el futur del partit. Bonvehí ha dibuixat un "debat franc i obert" amb molt poques preguntes concretes, que estarà conduït per militants de base, que exerciran com a moderadors comarcals. En els casos que sigui necessari més d'un dia de debat, ha dit, es farà, i en cas que calguin diverses assemblees en una mateixa comarca, també hi podran ser.Segons Bonvehí, el debat intern "enfortirà el partit, sigui quina sigui la forma". El president del PDECat, però, ha volgut deixar molt clar que no estan reordenant JxCat, sinó consultant els afiliats al Partit Demòcrata sobre "com s'imaginen que ha de ser l'espai". Durant els propers dies, a més, s'informarà l'expresident Carles Puigdemont.Respecte de la Crida, que aquest dijous ha admès que no es planeja "substituir el PDECat", Bonvehí ha considerat que els militants també s'hi haurien de posicionar. "És una de les qüestions que tenim sobre la taula i volem escoltar què hi diu la gent", ha declarat, al temps que ha precisat que, ara per ara, el PDECat és una cosa diferent: "Som molt conscients que el PDECat no és la totalitat de JxCat, i que com a Partit Demòcrata no podem dir què ha de ser la Crida".La Crida va néixer com a paraigua de tot l'independentisme, però només s'hi va sumar el PDECat. El partit, segons va determinar l'assemblea de l'any passat, s'havia de diluir dins la nova associació del president a l'exili, però no s'ha acabat concretant. De fet, amb el pas dels mesos, la refundació s'ha anat dirigint cap a la marca de JxCat, que ha estat la marca electoral triada per a totes les conteses.Bonvehí ha assegurat que les relacions entre JxCat i ERC són "fluïdes i positives", malgrat les discrepàncies després de les eleccions municipals arran del pacte a la Diputació de Barcelona. Per altra banda, però, considera que la reacció a la sentència no hauria de passar per una convocatòria d'eleccions anticipades: "No hi veiem cap virtut i no veiem que sigui, a curt termini, cap solució d'aquesta certa decepció que tenim en el món independentista". Hores abans, el secretari general de la Crida Nacional, Antoni Morral, realitzava unes declaracions molt similars. Justament pel que fa a la reacció, el president del PDECat ha avançat que també demanarà una trobada amb el president del Govern, Quim Torra, per parlar de la resposta a la sentència i traslladar-li les consideracions del PDECat. En aquest sentit, doncs, Bonvehí creu que s'ha de buscar una combinació entre el diàleg i la confrontació.

Document del PDECat Encarem... by naciodigital on Scribd

