La justícia italiana ordena l'alliberament de l'Open Arms després d'una setmana de bloqueig

El jutge d'instrucció d'Agrigent, StefanoZammuto, ha ordenat aquest dijous l'alliberament de l'Open Arms, que romania segrestat per les autoritats italianes des del passat 21 d'agost, quan definitivament va desembarcar a Lampedusa els migrants rescatats al Mediterrani a mitjans d'estiu.El vaixell de rescat de l'ONG catalana havia estat bloquejat per ordre del fiscal d'Agrigent, que va pujar a bord poques hores abans del desembarcament per conèixer de primera mà fins a quin punt era crític l'estat de les persones rescatades. La justícia també va optar pel bloqueig al port sicilià després que la guàrdia costanera detectés "anomalies greus" a l'embarcació humanitària El fiscal Luigi Patronaggio ha ordenat la seva devolució a l'ONG ja que "no subsisteixen, després de l'evacuació i el rescat dels migrants, exigències probatòries suficients", posat que "no s'atribueix cap responsabilitat a l'organització i la tripulació".

