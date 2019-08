CCOO deuncia que augmenten les denúncies de treballadores estrangers sense contracte

El Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), que promou el sindicat CCOO, ha alertat del creixement del nombre de persones ateses en situació irregular que denuncien la seva situació: ja representen el 61% del total a les 34 oficines del CITE té a Catalunya. Un dels motius és l'augment de l'arribada de dones llatinoamericanes sense permís de residència, especialment d'Hondures, que acaben fent feines a les llars sense contracte laboral. Aquest perfil "representa un màxim exponent de vulnerabilitat i precarietat", ha avisat el director del CITE, Carles Bertran, i s'està consolidant.En roda de premsa aquest dijous al matí a la presentació de l'informe del primer semestre del 2019 del CITE a la seu de CCOO, Bertran també ha explicat que hi ha una bossa de persones que fa anys que són a Catalunya però no poden regularitzar la seva situació per les dificultats que genera un mercat de treball de baixa qualitat. Per això, un cop més el CITE ha reclamat la modificació de la Llei d'Estrangeria.A banda, el secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions de CCOO de Catalunya, Toni Mora, ha demanat que no es creïn "alarmes" i no es relacioni "de manera constant" migració amb delinqüència i seguretat a Barcelona. Segons Mora, certs titulars "esbiaixats" en el tractament de les notícies aquest estiu estan "posant en perill els valors de convivència" i poden generar una percepció social "perillosa". "Anem amb compte", ha insistit.Mora també ha reclamat que no es criminalitzi els menors no acompanyats (MENA) i ha denunciat una "certa hipocresia" del govern espanyol en la crisi de l'Open Arms. "No s'hi val treballar a cop de tuit", ha dit, i ha opinat que l'executiu ha de tenir una posició "coherent" davant la vulneració de drets humans. A més, el representant de CCOO ha donat suport públicament a lles ONG que "es juguen la vida per salvar persones", com la fundada per Oscar Camps.De les 6.504 persones ateses a les oficines del CITE el primer semestre d'aquest any, un 60% són dones. Es tracta d'una tendència a l'alça estretament relacionada amb l'arribada de dones llatinoamericanes, especialment d'Hondures i Veneçuela, que ja es va començar a detectar fa un any. Un 80% de les persones que arriben d'Hondures són dones i un 64% de les arribades de Veneçuela.A diferència de les migracions de principis de la dècada del 2000, són persones que venen per "motius d'expulsió" per la situació dels seus països d'origen. En el cas d'Hondures, creix el nombre de persones que aposten per l'Estat en lloc d'anar als Estats d'Units, que seria la "via tradicional" dels hondurenys que fugen de la "violència estructural" del país", ha explicat Bertran.Aquestes dones, arriben majoritàriament sense autorització administrativa per residir i treballar a l'Estat i acaben internes com a treballadores de la llar. De fet, aquesta ocupació és la principal entre els atesos al CITE que treballen de forma irregular i representa el 37% seguida d'altres serveis (24,6%). Més del 90% de treballadores de la llar són dones. El treball irregular en general també creix i ja representa el 63,2% del treball que fan els migrants que fan consultes al CITE.El director de la xarxa d'oficines ha posat èmfasi en la precarietat de les treballadores de la llar que tenen situacions irregulars, en especial d'origen estranger, i ha reclamat que es modifiqui el marc legal. Actualment, les contracten directament famílies i no empreses i no tenen representació sindical, ni possibilitat de control horari ni conveni col·lectiu. Bertran ha plantejat la possibilitat de crear empreses intermediàries entre famílies i treballadores, en línia amb el model belga.El CITE ha insistit en la importància de flexibilitzar els requisits de la Llei d'Estrangeria per regularitzar la situació dels migrants. Denuncien que exigir un contracte fix d'un any és excessiu amb l'actual precarització del mercat de treball. "Seria més fàcil si els marges fossin més amples", ha dit Mora. Als CITE, el principal motiu de consulta (el 29%) tenen a veure amb la regularització de la via administrativa i la Llei d'Estrangeria és "un gran obstacle", ha remarcat Mora.

