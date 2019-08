Més de 40 banderes vermelles i grogues a les platges de prop de Barcelona

Avui dijous hi ha una quarantena de platges amb banderes vermelles i grogues per mala qualitat de l'aigua després de les pluges de dimarts.



Consulteu-les a 👇 https://t.co/KBkER9eB2N #ProteccioCivil #platjasegura pic.twitter.com/kTTlbPcjy6 — Protecció civil (@emergenciescat) August 29, 2019

Més de 40 banderes vermelles i grogues han estat col·locades a les platges de les costes del Barcelonès i el Maresme per la mala qualitat de l'aigua, a causa de les pluges de dimarts , segons ha informat Protecció Civil.El bany està prohibit en 12 platges, entre les quals les dels municipis de Montgat i Badalona, a causa del mal estat de la mar, i també per la presència de meduses a l'aigua, fets que han provocat que el servei de vigilància hagi hissat la bandera vermella a cadascuna de les zones.Pel que fa a les banderes grogues, les del Maresme (Barcelona) són les més perjudicades, amb fins a 18 platges com les de Mataró, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar. Al Barcelonès, hi ha 12 platges amb bandera groga, entre les quals destaquen, la de Sant Adrià de Besòs i la de Llevant, la del Bogatell o la Nova Icària a Barcelona, per exemple.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor