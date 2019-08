Denuncien una nova agressió sexual a les festes de Gràcia de Barcelona

Nova denúncia per agressió sexual durant les festes del barri de Gràcia de Barcelona, segons ha informat la Taula de Treball sobre el Protocol per a l'Abordatge de les Agressions Masclistes a la Festa Major de Gràcia. La denúncia s'ha presentat al punt lila, segons ha avançat Tot Barcelona i han confirmat fonts municipals.Aquest cas se suma a les dues denúncies policials presentades fa uns dies per dues dones per agressions sexuals durant les mateixes festes. Els Mossos d'Esquadra tenen obertes sengles investigacions per aquests casos. El ressò de la primera denúncia va portar unes 400 persones a concentrar-se a la plaça de la Vila de Gràcia i a protestar sota el lema "Si ens toquen a una, responem totes".

