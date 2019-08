​Renfe cancel·la 360 trens aquest cap de setmana per la vaga

Renfe cancel·larà uns 360 trens aquest cap de setmana davant les aturades parcials que CGT ha convocat en la companyia ferroviària per al divendres 30 d'agost i el diumenge 1 de setembre, dates que coincideixen amb l'operació tornada de les vacances d'estiu.Es tracta de les dues últimes jornades del calendari d'aturades parcials que CGT ha dut a terme a Renfe aquest estiu, que impliquen dues aturades diàries, de quatre hores cadascuna, que tenen lloc entre les 12.00 i les 16.00 hores, i entre les 20.00 i les 24.00 hores.No obstant això, aquesta convocatòria obliga el Ministeri de Foment a decretar serveis mínims per garantir la mobilitat dels viatgers i obliga Renfe a cancel·lar els trens que no formen part dels serveis mínims, que garanteixen la circulació del 78% dels trens AVE i Alta Velocitat habituals i el 65% dels de Mitja Distància.Del total de 360 trens que no estan inclosos en aquests serveis mínims i que s'anul·len aquest divendres i aquest diumenge, 118 seran d'AVE i de Llarga Distància i la resta de Mitja Distància.Per dies, aquest divendres, Renfe haurà de cancel·lar 60 trens AVE i de Llarga Distància, i 128 de regionals.En el cas del diumenge 1 de setembre, la convocatòria d'aturades porta a anul·lar la circulació de 172 trens, 58 d'AVE i de Llarga Distància i 114 regionals.Renfe procurarà recol·locar els viatgers dels trens cancel·lats en altres circulacions, sempre que sigui possible. També dona l'oportunitat de canviar la data del viatge o retornar el bitllet.Pel que fa al servei de Rodalies que Renfe presta en una dotzena de ciutats, entre elles Madrid i Barcelona, els serveis mínims cobreixen el 50% del servei, que s'eleva al 75% en hores punta. Per la seva banda, els trens de Mercaderies tenen garantida el 34% de la circulació habitual.En la seva resolució de serveis mínims, el Ministeri atribueix el percentatge de serveis mínims fixats al fet que les aturades es convoquen en dies d'"excepcional moviment de viatgers".A més a més, en el cas del divendres, coincideixen "la mobilitat pròpia de dies laborals amb l'operació tornada de les vacances i afecta, per tant, tots els tipus de trens", argumenta Foment."Si no es determinessin serveis mínims, l'exercici del dret a vaga originaria un dany superior i innecessari per als ciutadans", conclou el Ministeri, que alerta del col·lapse en carreteres d'accés a les grans capitals en cas de restringir el servei de Rodalies o del perjudici que es causaria a l'"excepcional nombre de viatgers que ha reservat amb gran antelació bitllets per a aquestes dates.Amb els aturades, CGT pretén reclamar un augment de la plantilla de Renfe. També denuncia la "impossibilitat" de complir l'"esperit" de la reducció de la jornada laboral setmanal a 37,5 hores per la decisió de l'empresa d'aplicar-la diàriament, amb una disminució de 17 minuts del temps de feina cada dia, en lloc de fer-ho de manera acumulada sumant dies lliures.

