​Catalunya Ràdio estrena estudi i nova temporada

Aquí el nou estudi d’iCat. Renovat tecnològicament i amb un disseny totalment innovador. Us agrada? pic.twitter.com/KRvH8Xufcz — iCat (@iCatfm) August 29, 2019

Catalunya Ràdio ha presentat aquest dijous al nou estudi 2, l'estudi central d'iCat, la programació de la nova temporada, amb el programa d'entreteniment 'L'apocalipsi' amb Elisenda Carod acompanyada d’Elisenda Pineda i Charlie Pee, com a una de les grans novetats. L'espai s'emetrà de les dotze i cinc minuts a la una del migdia, de dilluns a divendres en la franja final d''El Matí de Catalunya Ràdio', que tornarà a presentar la periodista Mònica Terribas.Altres novetats, principalment en la franja tarda-vespre, com ja explicava NacióDigital aquest dimarts, són la incorporació de Laura Rosel al 'Catalunya Nit' (l'antic 'Catalunya vespre'), Montse Virgili presentarà el programa 'Les dones i els dies' els dissabtes, passades les dotze de la nit fins la una, i el nou 'APM?' de Xavi Cazorla aterra a les tardes de Catalunya Ràdio de sis i cinc minuts a set de la tarda de dilluns a divendres.El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha afirmat que la cadena aposta per "més entreteniment, per la tecnologia al servei dels nous formats i amb la voluntat d'arribar a públic nou i seguir liderant la innovació amb els reptes de la ràdio visual".Gordillo ha assenyalat que la nova temporada de Catalunya Ràdio juga amb la idea de 'Dins teu' i sintetitza l'aposta de l'emissora de "posar l'oient en el centre de les decisions". L'objectiu, ha explicat el director de l'emissora, és donar "més participació als oients, connectar amb ells i posar tota la tecnologia i tots els avenços i la innovació perquè els oients consumeixin ràdio amb els nous formats i les noves plataformes i els nous hàbits que tenen avui en dia".

