Torna el xarampió a quatre països europeus on s'havia erradicat

Regne Unit, Grècia, Albània i Txèquia han perdut el seu estatus de països lliures de xarampió, segons ha conclòs aquest dijous la Comissió Regional Europea de verificació per a l'Eliminació de la Pallola i la Rubèola (RVC, segons les sigles en anglès), basant-se en una anàlisi amb dades de 2018 dels 53 estats membres de la regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)."El restabliment de la transmissió del xarampió és preocupant. Si no s'aconsegueix i es manté una alta cobertura d'immunització en totes les comunitats, tant els nens com els adults patiran innecessàriament i alguns moriran tràgicament", ha comentat el president del RVC, Günter Pfaff. El retorn de la malaltia a països on havia estat erradicada, respon, entre d'altres causes, al relaxament en les vacunacions. El fenomen es dona en diversos països del primer món en paral·lel a l'auge dels moviments antivacunes.D’acord amb aquest informe, l'OMS ha alertat que, després de diversos anys de "progressos constants" cap a l'eliminació del xarampió a Europa, el nombre de països que han aconseguit o mantingut l'erradicació de la malaltia "ha disminuït".A la fi de 2018, es considera que 35 països europeus han aconseguit o mantingut l'eliminació del xarampió (en comparació amb 37 el 2017), 2 han interromput la transmissió endèmica del xarampió (durant 12 a 35 mesos), 12 segueixen sent endèmics en el cas del xarampió i 4 que havien eliminat prèviament la malaltia han restablert la transmissió del xarampió. Àustria i Suïssa, per la seva banda, van aconseguir l'estat d'eliminació, havent demostrat la interrupció de la transmissió endèmica durant almenys 36 mesos.L'OMS recorda que, tal com va fer en un informe publicat el 12 d'agost, l'augment de casos que va començar el 2018 ha continuat el 2019, amb aproximadament 90.000 casos notificats durant la primera meitat de l'any. Aquesta xifra ja és superior a la registrada per al conjunt de 2018 (84.462).El RVC també ha determinat, en contrast, que la situació de la rubèola ha millorat. 39 països van aconseguir o mantenir l'estat d'eliminació (en comparació amb 37 el 2017), 3 van interrompre la transmissió endèmica (en comparació amb 5 el 2017) i 11 països segueixen sent considerats endèmics de la rubèola.La circulació contínua del xarampió a Europa segueix estant classificada internament a l'OMS com una emergència de grau 2. Aquesta designació permet a l'organisme internacional mobilitzar els recursos tècnics, financers i humans necessaris per donar suport als països afectats."Els grans esforços per controlar aquesta malaltia altament contagiosa ens han suposat un llarg camí cap a l'eliminació regional. No obstant això, els continus brots demostren que es necessita més. Mitjançant l'activació de la resposta d'emergència, l'OMS ha augmentat la seva atenció a l'eliminació del xarampió i ha millorat la seva actuació. Aquest és el moment i l'oportunitat d'abordar qualsevol sistema de salut subjacent, determinants socials i desafiaments socials que puguin haver permès que aquest virus mortal persisteixi en aquesta regió", ha apuntat la directora regional de l'OMS per a Europa, Zsuzsanna Jakab.El RCV és un panell independent d'experts que es reuneix anualment per avaluar l'estat de l'eliminació del xarampió a Europa sobre la base d'extensos informes anuals presentats per cada país. Es va reunir del 12 al 14 de juny de 2019 a Varsòvia (Polònia) per avaluar els informes de 2018 i basar la seva conclusió en diversos factors, entre ells les dades de vigilància del xarampió, la cobertura de la immunització sistemàtica, la resposta als brots i l'abast de les campanyes d'immunització complementàries i altres activitats.

