Iglesias accepta ara governar amb Sánchez si es repeteix l'oferta del juliol

🔴 Directo | @Pablo_Iglesias_: "Las bases ya han dicho lo que quieren, un acuerdo de coalición." "https://t.co/Nxpd5jQtYO https://t.co/pd7w3VGbXu — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) August 29, 2019

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha deixat clar que el seu partit no renunciarà al govern de coalició amb el PSOE, al marge que hi pugui haver un acord programàtic entre les dues formacions. I ha explicitat que ara sí que acceptaria la mateixa oferta que li van fer els socialistes al juliol, en la fallida primera sessió d'investidura, i que aleshores van rebutjar."Si el PSOE torna a fer la mateixa oferta, seurem i estic convençut que és qüestió d'hores que hi hagi un govern de coalició", ha manifestat el cap de fila de la formació lila en declaracions a La SER, just després de saber-se que el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, té previst fer públic dimarts vinent un document amb 300 propostes com a base per un acord programàtic que serveixi per a negociar la investidura."Si el PSOE seu amb nosaltres, crec que estem prop d'un govern de coalició", ha recalcat Iglesias que també ha deixat clar la seva línia vermella. "Les bases ja han dit el que volen, un acord programàtic. Ho defensem tots. Ningú ha plantejat que s'hagi d'entregar el govern a canvi d'un acord programàtic", ha precisat Iglesias, en aquest sentit.Iglesias ha carregat durament contra els socialistes per haver trencat les negociacions el juliol provocant la investidura fallida de Sánchez. "Què més volen, que ens dissolguem?", s'ha queixat el líder de Podem.Segons fonts socialistes, el document que Sánchez vol fer servir per restablir de nou les negociacions inclou mesures d'ocupació i pensions, feminisme i desigualtat social, emergència climàtica o cohesió territorial, entre d'altres. Les mateixes fonts apunten que les propostes es basen en els documents que el PSOE va presentar el 18 de juliol i també les últimes presentades per Unides Podem, el 20 d'agost, a més de les proposades per organitzacions de la societat civil, amb qui Sánchez s'ha reunit.El document assumeix i fa pròpies la major part de les propostes d'Unides Podem i per les organitzacions i experts de la societat civil. De totes maneres, es tracta d'una proposta oberta a debats i que podria ser ampliada i millorada en les converses que s'han de produir aviat, abans de la segona sessió d'investidura.Per la seva banda, el PSOE ja ha manifestat que vol un govern progressista al més aviat possible i fa una crida perquè "tots els progressistes" deixin enrere "el bloqueig" i obrin pas a un "període d'avanç social, neteja i convivència".

