A judici els membres d'una xarxa d'abús de menors i pornografia infantil descoberta a Tortosa

L’Audiència de Tarragona jutjarà al novembre els suposats membres d’una xarxa que es dedicava a abusar sexualment de menors i gravar pornografia infantil. Segons fonts judicials, està previst que la vista oral se celebri entre el 30 d’octubre i el 29 de novembre.L'alerta d'un centre de menors tutelats de Tortosa va permetre destapar el grup i detenir set persones a la capital del Baix Ebre, a Cubelles, Xàbia, València i Barakaldo. La fiscalia demana 6.317 anys de presó per a tots ells, acusats d'abusos sexuals i corrupció de menors, producció i distribució de material pornogràfic infantil, i pertinença a organització criminal. La xarxa captava menors en situacions de precarietat o dificultats i els pagava entre 10 i 20 euros, segons l’acte sexual que accedien a practicar.La intervenció dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil va permetre desmantellar la xarxa i comprovar que havien captat els menors a Tortosa, Barcelona, València, el Marroc, Tailàndia, Romania o Vietnam, entre d’altres indrets. L’Operació Trinity també va poder identificar 103 víctimes, per qui la fiscalia demana una indemnització per danys morals de fins a 55.000 euros.En concret, la fiscalia demana per al principal acusat, Jean Luc A., 1.179 anys de presó; 720 anys a Christian B.; 710 anys per a Younes N.; 1.088 anys a José C.; 1.028 anys per a Fernando A.; 1.016 anys a Martin R., i 576 anys de presó a Miguel A. Tots ells estan acusats de 28 delictes continuats de corrupció de menors per producció i distribució de material pornogràfic, 75 delictes de de corrupció de menors per producció i distribució de material pornogràfic, i un delicte d'organització criminal.A Jean L. se li afegexen17 delictes d'abús sexual amb accés carnal. Christian B també està acusat a un delicte d'abús sexual i José C. suma també un delicte de distribució de material pornogràfic per al qual s'han usat menors d'edat. Tant Jean, Fernando, José i Martín havien estat condemnats amb anterioritat per fets relacionats amb abusos sexuals i ús de menors amb finalitats pornogràfiques.D'acord amb el relat del ministeri públic, el grup s'encarregava de captar menors per produir material audiovisual pornogràfic d'orientació homosexual. Els processats hi participaven de forma directa, en molts casos, o enregistrant les imatges. Amés, es remetien, compartien i distribuïen entre ells tot el material produït.Destaca, segons la fiscalia, la quantitat de material filtrat per Jean Luc i Youness des del seu domicili de Tortosa. En aquesta ciutat havien aconseguit captar, almenys, set menors tutelats que vivien en centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), així com almenys sis més que havien passat per alguns d'aquests serveis o dels quals la Generalitat havia obert un expedient per la seva situació de vulnerabilitat.Els pagaven entre cinc i 20 euros segons la pràctica sexual, que s'enregistrava als domicilis dels processats, amb mesures de vigilància per evitar ser sorpresos. En aquests habitatges, on disposaven d'equips d'il·luminació específics, elements per a la pràctica del sexe i aparells professionals de gravació d'imatge, els acusats dirigien les actuacions dels menors i establien torns. Alguns també feien ús d'estris fetitxistes.Jean Luc i Christian, que eren amics anteriorment, haurien començat a produir aquest material l'any 2000 en un pis de Barcelona. Entre 2002 i 2011, especialment aquest últim, ja amb la participació de Youness, van produir 81 episodis pornogràfics utilitzant onze menors. Jean va crear dos societats per comercialitzar revistes i cintes de vídeo, produir, vendre i distribuir audiovisuals. La xarxa hauria utilitzat la cobertura d'aquest negoci de pornografia legal per distribuir -primer per via postal- a clients de confiança imatges de sexe explícit amb menors. L'any 2011, arriben a Tortosa Jean i Youness.Aquest últim era coneixedor de la situació de vulnerabilitat de molts menors dels centres tutelars de la Generalitat i s'encarregava de captar-los. Alguns dels nens -de fins a onze anys en el moment dels fets- es van escapar del centre per enregistrar les pràctiques sexuals a canvi de diners i el consum d'estupefaents. La difusió dels fets va causar consternació i va posar en qüestió el paper de la DGAIA en aquests casos.Si bé Tortosa es va convertir en el centre neuràlgic de la xarxa, les seves activitats estaven disseminades per diverses ciutats de l'Estat i a l'estranger. El mateix Youness localitzava els menors i organitzava trobades anuals al Marroc, així com també a Vinaròs o Castelló. Christian, que era productor de pornografia de menors en l'àmbit internacional, havent actuat a països del sud-est asiàtic i d'Europa, s'encarregava de les gravacions. Al país magribí captaven menors i també produïen les imatges i participaven ells mateixos en els actes. Van ser en total 40 episodis entre 2002 i 2014.Per la seva banda, Fernando i José, que també participaven en aquests viatges, van elaborar material pedòfil, localitzat posteriorment també en els escorcolls policials. Tots dos van traslladar-se el 2009 a Bucarest amb l'objectiu d'elaborar material pornogràfic amb menors d'edat, captant-ne cinc a la capital romanesa. El mateix José, juntament amb els acusats Martín i Jean Luc van efectuar aquesta mateixa pràctica a València, oferint diners a nens del barri del Cabanyal per deixar-se fer fotos i, progressivament, fer-los participar en la producció de més material. Fernando, José i Jean Luc també estan implicats en l'enregistrament d'actes pornogràfics amb menors a Málaga.Els escorcolls policials de maig de 2015 van permetre intervenir més de tres milions d'arxius gràfics de contingut pornogràfic infantil d'origen divers, així com material professional per a la fotografia i la gravació i nombrosos suports d'emmagatzemament digital. A més, els agents van localitzar fitxes de càstings de models de diversos països. En un primer moment, Jean Luc, a través de les seves societats, venia pornografia en format CD i DVD per via postal.Distribuïen el material en dos catàlegs: un d'aparentment legal, amb 2.000 títols -es van interceptar 1.500 pel·lícules -, i un altre d'il·legal -en els escorcolls es van trobar emmagatzemats 2.715 vídeos de pornografia infantil-. A través d'aquest últim, els clients de confiança li feien peticions per escrit de porno infantil, amb 146 comandes entre 2011 i 2015, que li havia suposat uns guanys de 14.197 euros.Amb l'expansió de l'ús d'Internet, però, la trama va decidir reorientar el seu negoci distribuint el material per Internet i enriquir-se aprofitant l'anonimat i la facilitat per publicar, editar, compartir i comercialitzar les imatges, segons la fiscalia. Amb Youness com a responsable informàtic pels seus coneixements en la matèria i la col·laboració de la resta de membres elaborant, editant i captant menors, van idear un sistema que van posar en marxa entre 2012 i 2013.Disposaven de 28 dominis d'Internet, alguns en serveis de pagament i d'altres en plataformes gratuïtes, publicant tràilers o seqüències que utilitzaven com a ganxo publicitari. En realitat, totes les visites a aquestes pàgines es redirigien a tres dominis principals, amb contingut de pagament mitjançant plataformes virtuals.El ministeri fiscal subratlla el paper de Jean Luc com el "cervell" d'aquest entramat cibernètic vinculat a la seva activitat empresarial, per la qual va ingressar entre 2010 i 2015 uns 106.988 euros, dels quals 95.000 tenien una procedència no justificada o no havien estat declarats. Christian continuava com a encarregat del material gràfic publicat i l'explotació de menors a l'estranger. La investigació va trobar 598 clients d'aquests dominis d'Internet, els quals l’any 2011 havien fet més de 200 comandes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor