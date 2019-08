La Crida desvincula la sentència de l'1-O d'unes eleccions anticipades: «No tenen a veure»

Reunió de la Crida Nacional amb el president del Govern, Quim Torra. Foto: Aida Morales

"Com a Crida, ens sembla que [unes eleccions anticipades] són una qüestió a part, que no té relació causa-efecte amb la resposta a les sentències". Així ho ha considerat el seu secretari general, Antoni Morral, després de reunir-se aquest dijous a Palau amb el president de la Generalitat, Quim Torra.Segons ha dit, "són coses que no tenen a veure", dies després que el president d'ERC, Oriol Junqueras, apuntés aquesta possibilitat. Uns comicis anticipats són una opció que tampoc convenç a JxCat i, en el cas concret del president de la Crida, Jordi Sànchez, ja les va considerar innecessàries perquè hi ha, segons va dir, una majoria parlamentària contrària a una condemna. Morral ha tractat aquest aspecte amb Torra durant poc menys d'una hora. La reunió, però, tenia per objectiu presentar la proposta de la Crida per a reaccionar a la sentència. Segons el seu secretari general, la proposta que s'ha posat damunt la taula del president -i que s'haurà d'ampliar i concretar amb les entitats i partits polítics- és "unitària" i dibuixa una "manifestació pública" que ha de ser una "mobilització pacífica, cívica però permanent". A més, i per sobre de tot, la resposta a la sentència ha "d'interpel·lar tots els demòcrates", ha afegit, i ha de ser una "resposta de país".Per a la Crida, ha precisat Morral, "no hi ha cap sentència acceptable si no és l'absolució", i com que aquesta "és obvi" que no arribarà, considera que la resposta ha d'estar liderada per la ciutadania organitzada, amb unitat, i sense protagonismes. "Tenim pressa per donar compliment al mandat de l'1-O i fer les coses bé, i això només és possible i viable a partir de la unitat", ha declarat.En aquest sentit, ha apel·lat a un "acord polític" entre organitzacions polítiques i socials perquè l'independentisme se senti cridat i respongui a un fet que no només afecta les persones que són a la presó, ha recordat, sinó a tothom qui va participar a l'1 d'octubre.El secretari general de la Crida ha destacat la importància de la Diada organitzada per l'ANC, i ha instat la ciutadania a participar-hi: "Aquest Onze de Setembre és important de forma excepcional, ja que estem a les portes de la sentència".La plataforma liderada per Sànchez ocuparà el tram número 18, i Morral ha convidat tothom qui se senti còmode amb l'ideari del partit a compartir-lo.

