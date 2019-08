VÍDEO Un mag català triomfa als Estats Units amb un espectacular truc de cartes

El mag de Solsona Pere Rafart ha triomfat aquesta setmana als Estats Units en el programa "Penn & Teller Fool Us" de la cadena The CW.Rafart ha fet un curiós joc de cartes que ha cridat l'atenció de públic i jurat, que han valorat positivament les evolucions del mag.En la seva actuació televisiva, Rafart es presenta com un mag de "Solsona, una petita ciutat als afores de Barcelona" que s'ha traslladat a Las Vegas per triomfar. "Sorprenent i divertit" són alguns dels elogis que rep al programa.Rafart és un dels guanyadors de la Federació Internacional de Societats Màgiques.

