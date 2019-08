L'unionisme culpa els independentistes del 91% de la «violència política» a Catalunya

Les entitats unionistes Impulso Ciudadano i Moviment contra la Intolerància han presentat avui l'Informe sobre violència política a Catalunya, que denuncia "189 incidents" produïts en el primer semestre del 2019. Segons aquestes organitzacions, 173 (el 91,5%) van ser duts a terme pels "partidaris de la independència de Catalunya". Els fets denunciats apleguen injúries, assetjaments, amenaces o enfrontaments. L'informe inclou sota el títol de "desordres públics" tots els talls de carrers, carreteres i ocupació d'instal·lacions.José Domingo, president d'Impulso Ciudadano, ha explicat que l'informe no és exhaustiu i aplega tota la informació que han pogut recollir dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i l'ha qualificat de "baixa intensitat", però molt persistent i eficaç. Segons ell, "la pràctica totalitat dels incidents està protagonitzada pels partidaris de la independència i té un aire hispanòfob". Domingo ha acusat el president Quim Torra d'atiar aquests fets amb el seu suport als CDR. L'objectiu dels incidents és "fer desistir els constitucionalistes de defensar les seves opinions". Ha criticat les autoritats catalanes per actuar amb "condescendència i complicitat" davant els incidents.El vicepresident d'Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, ha acusat els dirigents i entitats sobiranistes d'haver entrat en "una dinàmica de desobediència" i d'"exacerbar el victimisme", el que crea un ambient que anima a la violència. Ha reclamat que cal aturar la "deslegitimació del poder judicial", explicant que ha estat la justícia la institució més perjudicada (amb 26 atacs que inclouen accions contra domicilis de magistrats i seus judicials i de fiscalia).Segons les entitats unionistes, la causa principal dels incidents es deu als processos judicials contra els dirigents independentistes i en són una "resposta". Esteban Ibarra, del Moviment contra la Intolerància, ha exposat el temor a que es pugui agreujar aquest nivell de "violència política". El mes de febrer va ser el de més incidents, segons l'informe, perquè és quan va començar el judici al Suprem, amb actes com el llançament d'excrements a seus judicials. L'informe mostra el temor que la sentència del Tribunal Suprem, sigui la que sigui, provoqui "un major nombre d'incidents".Les dues entitats espanyolistes van crear recentment l'Observatori Cívic de la Violència Política, amb la finalitat de recollir tots els incidents d'aquest tipus produïts a Catalunya. Impulso Ciudadano és liderat per José Domingo, exdiputat de Ciutadans i antic dirigent de Societat Civil Catalana (SCC), de la qual s'ha desvinculat pel gir "moderat" que aquesta ha donat. El vicepresident d'Impuslo Ciudadano, Rafael Arenas, també és un exdirigent de SCC.

