Òmnium crida l'independentisme a construir projectes «forts» des de la «discrepància»

.@marcelmauri: "La resposta a la sentència ha d'implicar a tots els que estan en contra que estiguin a presó i que defensin els dret a manifestar-nos, a votar... Per això ho tornarem a fer. Tornarem a exercir els nostres drets. Si algú s'ho pren com una amenaça, té un problema" pic.twitter.com/sFEPryCJaX — Aquí, l'estiu (@AquiCuni) August 29, 2019

.@marcelmauri: "És evident que, a diferència de l'octubre del 17 on l'independentisme arribava junt, ara les visions són diferents. Ara si ho sabem aprofitar, ens permetrà construir des de la discrepància projectes que siguin forts. No ho hem de fer motiu de divisió" pic.twitter.com/Q3SuXkhGSy — Aquí, l'estiu (@AquiCuni) August 29, 2019

"@sanchezcastejon no ha respost mai a les cartes que hem enviat des d'@omnium o a les que li ha fet arribar @jcuixart", ha sentenciat @marcelmauri pic.twitter.com/cMqTynWslC — Aquí, l'estiu (@AquiCuni) August 29, 2019

El vicepresident i portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha cridat a organitzar una resposta col·lectiva i àmplia a la sentència de l'1-O. "La resposta no està escrita, però ha d'anar més enllà de l'independentisme", ha defensat en una entrevista a La SER Catalunya.Mauri s'ha referit als retrets dels partits independentistes dels darrers mesos i ha avisat que mentre hi ha "baralles" dins del moviment independentista, "segur que no es construeixen respostes a a l'altura d'aquest atac". El vicepresident d'Òmnium s'ha mostrat convençut, malgrat tot, que hi ha voluntat de trobar punts en comú tot i que admet que és "complicat" tenint en compte la situació de "pressió" i "represssió" que viuen les forces sobiranistes.Mauri considera que s'han de poder construir projectes forts "des de la discrepància" i ha afegit que les diferències estratègiques que han aflorat després de l'1-O són, en realitat, enriquidores si no es converteixen en motiu de divisió o d'interès partidista.El vicepresident d'Òmnium ha carregat contra el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per no haver respost les cartes de Jordi Cuixart des de la presó. "No hem tingut cap resposta", ha lamentat.

