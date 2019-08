Es grava conduint a 263 km/h per la C-33 i penja el vídeo a les xarxes

Es va gravar en vídeo mentre conduïa a 263 km/h i ho va penjar a les xarxes socials. L’hem identificat i denunciat penalment!https://t.co/yfEup1IS4p pic.twitter.com/q1Rr6LyMs5 — Mossos (@mossos) August 29, 2019

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord destinats al Grup de Recerca i Documentació (GRD) van denunciar penalment el 26 d’agost un home de 50 anys, veí d’Esplugues de Llobregat i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir a una velocitat penalment punible. L’home circulava a una velocitat de 263 km/h per la C-33 a l'alçada de Mollet del Vallès en trams de via on la velocitat màxima era de 120 km/h i de 90 km/h amb l’agreujant que conduïa amb una sola mà i gravant-se amb vídeo.Els investigadors del GRD van tenir coneixement d’un vídeo que es difonia per les xarxes socials i que mostrava un home conduint a una velocitat penalment punible i gravant-se tant a ell mateix com al comptaquilòmetres i a la via.Arran de l’anàlisi de les imatges i de les gestions realitzades pels investigadors es va poder determinar el punt quilomètric, la via per on circulava, el dia i l’hora, el vehicle amb què ho feia i, finalment, la seva identitat.El jutjat número 5 de Mollet del Vallès es farà càrrec de la instrucció d’aquest fet.

