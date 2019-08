​Rovira només contempla unes eleccions si serveixen per «enfortir» les institucions

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, només contempla una convocatòria d'eleccions com a resposta immediata a la sentència si és per "enfortir" les institucions. En una entrevista a l'ACN, Rovira ha explicat que la millor resposta institucional serà la que hagi estat consensuada, i que uns nous comicis ho seran si és un acord que fa fortes les institucions, que quedaran "afeblides" després de la resolució del Suprem. Enmig dels retrets entre independentistes, Rovira aposta per la "reconstrucció" d'un "espai d'entesa i debat" que retorni la complicitat i el consens al moviment per a "avançar".Després de més d'un any vivint a Ginebra, Rovira lamenta que "vist des de l'exili, és molt dur quan veus que des de les files independentistes hi ha constants retrets". Per tot plegat fa una crida a refer un espai d'entesa, que pot ser permanent, o no, i des de la transversalitat del moviment, que treballi pel consens estratègic. De fet, Rovira està "confiada" que l'independentisme se'n sortirà, ja que, de forma contrària, no avançarà ni resultarà atractiu.En aquest sentit, creu que fan falta dos ingredients, "respecte mutu i complicitat o confiança". Quan es doni el primer element, vindrà el segon. Així, ha insistit que els retrets entre JxCat i ERC són una "energia mal invertida", ja que, a base de crítiques no s'aconseguirà imposar un full de ruta.La secretària general dels republicans també creu que l'assignatura pendent del món independentista és marcar els objectius estratègics a curt, mitjà i llarg termini, a més de generar complicitat. Per tot plegat, apel·la a la "lliçó apresa" de l'1-O, en la presa de decisions, calendaris i debats, però també en la complicitat entre partits, institucions i ciutadania.Rovira ha dit que el país haurà de respondre a la sentència perquè "condicionarà la democràcia" i "afeblirà les nostres institucions democràtiques i limitarà l'exercici de drets i llibertats polítiques". Ha exposat que la primera resposta ha de ser "institucional" perquè "s'haurà d'enfortir les institucions democràtiques després de la sentència". Per tot plegat, s'haurà de trobar quina és la via per a enfortir al màxim la Generalitat, el Parlament i els ajuntaments.La segona línia de resposta ha de ser la que vingui del carrer, mitjançant la mobilització popular. Rovira "confia cegament" en què la ciutadania "respondrà de forma massiva i pacífica" a la sentència. "Sabran què han de fer", ha indicat, alhora que ha fet una crida a una base de ciutadans més àmplia, perquè la sentència voldrà dir "repressió política", i això afecta a més ciutadans, més enllà dels independentistes.També advoca perquè el Govern interpel·li les "majories de consens, del 80%", per un referèndum a Catalunya. Sobre la possibilitat d'incloure els comuns a l'executiu, Rovira no ho descarta, però ha assenyalat que cal acordar-la "amb el màxim de gent possible per lluitar contra la repressió".Rovira també ha advertit que no s'ha de veure la comunitat internacional "com un mar d'esperança", perquè no ho és: "És un àmbit que cal anar a treballar, res passarà per art de màgia". Així, al marge de la institucional, ha situat l'agenda internacional com a "prioritària", en una tasca "silent" però necessària per traçar "xarxes de solidaritat". Segons Rovira, cal que Catalunya deixi de ser un problema intern de l'Estat espanyol."O som capaços de generar comprensió, que no complicitat, o tornarem a quedar enterrats com un problema intern a l'Estat espanyol", ha avisat Rovira, que ha recordat que el govern de Pedro Sánchez s'encarrega de respondre internacionalment que té la qüestió catalana "controlada". Per tot plegat, ha cridat a aprofitar els grans esdeveniments, com la Diada, "massiva, pacífica i amb un somriure" i no "un cau de conflictes", o la sentència, que "ha d'interpel·lar no només els independentistes, sinó "tots els demòcrates d'Europa".Quan falten just dues setmanes per a la Diada, Rovira ha fet una crida perquè tothom "hi surti, es posi la samarreta i doni el missatge intern, i internacional, que hi som". Per tot plegat, ha exigit "superar els retrets". "És possible que arribem amb una part dels deures per a fer, però tinc plena confiança amb la gent, que es tornarà a manifestar i donarà una altra imatge de solidaritat, fortalesa, pluralitat i suma", ha reivindicat Rovira, que creu que es repetirà una Diada per a retornar "l'autoestima" al moviment.Rovira, que ha recordat que aquesta serà el segon 11 de setembre que passarà lluny de casa, ha cridat a posar-se d'acord en com celebrar la Diada i ha demanat que siguin "els primers somriures després de la patacada de la repressió".Quan falta poc perquè surti la sentència, Rovira ha reiterat la petició d'absolució, ja que "no s'ha comès cap dels crims" ni "hi ha hagut cap acte de violència". Creu que una sentència justa només pot ser absolutòria i que, en cas que se'ls condemni, estudiaran aleshores si "hi cap" una amnistia. L'indult no el poden "assumir" perquè implica una condemna "per un delicte no comès".A les portes de celebrar el congrés ordinari d'ERC, el 15 de setembre, Rovira creu que la candidatura que presenten, de nou fent tàndem amb Oriol Junqueras, servirà per "acabar la feina" en el tercer i últim mandat al capdavant de la formació. Amb veus de les bases que fan una aposta decidida per la unilateralitat mentre el líder d'ERC clama pel diàleg i la negociació, Rovira ha dit que s'intentarà formular una proposta que generi consens.Rovira ha lamentat la possibilitat que la sentència acabi amb una inhabilitació per Junqueras, que l'impediria ser candidat a unes eleccions catalanes. En cas que sigui així, ha dit que ERC obeirà als procediments interns i es decidirà per primàries qui és el millor candidat.En plana espanyola, Rovira ha qüestionat si el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, està sent "prou responsable" per a evitar eleccions i ha dubtat que hi hagi un nou ple d'investidura. "Sembla que el PSOE desgasta Podem per intentar tenir el suport de Ciutadans o el PP", ha manifestat Rovira. Sigui com sigui, ha garantit que ERC "evitarà sempre un govern d'extrema dreta" però ha reclamat als socialistes que aclareixin el seu posicionament. "O el diàleg l'entenem de formes molt diferents, o es dificulta molt entendre'l", ha dit.

