Un cotxe bolca a la via de l'R4 i obliga a tallar la circulació durant una hora

Restablerta la circulació per una sola via entre Terrassa i Castellbell i el Vilar. Restriccions en la circulació i es reforça amb servei alternatiu per carretera. Afectacions que en alguns casos poden arribar als 20 minuts — R4 Rodalies (@rod4cat) August 29, 2019

La circulació de la línia R4 de Rodalies ha quedat restablerta per una sola via de moment després d'un tall d'una hora per la caiguda d'un cotxe a la via a l'altura de Renillars, entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses, que s'ha produït cap a les 6.45 hores, ha informat Renfe.Dos vehicles s'han vist implicats en aquest accident de trànsit a prop del carrer Xiprer, i un d'ells ha quedat bolcat a la via del tren, sense que hi hagués cap persona atrapada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els ocupants. Una grua ha de retirar el vehicle, però el servei ha quedat restablert per una sola via, tot i que amb retards que poden arribar als 20 minuts. Els trens en sentit Terrassa i Barcelona circulen i es manté el servei alternatiu per carretera per als viatgers en sentit nord.

