​Vueling cancel·la 92 vols al Prat per la vaga d'Iberia

Vueling ha cancel·lat 92 vols de l'aeroport del Prat d'aquest divendres i dissabte per la vaga convocada pel personal de terra d'Iberia. Així ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat fonts de la companyia a l'ACN.Del total dels vols cancel·lats, 54 són de divendres i n'hi ha uns altres 38 anul·lats per dissabte. Es calcula que en total hi ha uns 14.000 usuaris afectats. Vueling recomana als usuaris afectats que no vagin a l'aeroport i que gestionin una solució accedint a la seva reserva o a través del servei d'atenció al client.Sindicats i empresa s'han reunit aquest dimecres amb la mediació de la Generalitat però la trobada ha acabat amb la convocatòria de vaga sobre la taula tot i que al migdia els sindicats havien anunciat que aixecaven l'aturada com a "gest de responsabilitat". Segons els sindicats, Iberia ha rebutjat crear una comissió de seguiment de l'acord entre les dues parts, tal com havia proposat la mediació del Departament de Treball.[destacat]Aquests són els vols cancel·lats per aquest divendres:2122 AGP BCN 17:402118 AGP BCN 21:451317 ALC BCN 20:008323 AMS BCN 19:008036 BCN ORY 6:008012 BCN ORY 7:007834 BCN LGW 7:052212 BCN SVQ 7:206100 BCN FCO 7:207836 BCN LGW 10:501513 BCN NCE 11:156104 BCN FCO 11:556334 BCN MXP 12:156338 BCN MXP 14:506114 BCN FCO 15:002123 BCN AGP 15:151294 BCN LCG 15:308322 BCN AMS 15:501701 BCN MAD 17:002014 BCN GRX 17:158020 BCN ORY 15:351316 BCN ALC 18:108990 BCN BRU 18:102119 BCN AGP 19:208022 BCN ORY 19:207828 BCN LGW 19:308248 BCN CDG 20:158482 BCN OPO 20:351681 BCN SCQ 21:251424 BCN BIO 21:452220 BCN SVQ 22:451423 BIO BCN 19:508991 BRU BCN 21:008249 CDG BCN 23:006101 FCO BCN 9:556105 FCO BCN 14:306115 FCO BCN 17:352015 GRX BCN 19:201295 LCG BCN 17:557835 LGW BCN 9:057837 LGW BCN 12:557833 LGW BCN 21:401500 MAD BCN 15:006335 MXP BCN 14:406339 MXP BCN 17:151514 NCE BCN 13:108483 OPO BCN 22:058037 ORY BCN 9:158013 ORY BCN 9:308021 ORY BCN 20:058023 ORY BCN 21:551680 SCQ BCN 18:552211 SVQ BCN 9:352269 SVQ BCN 20:20[/destacat]

