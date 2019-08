Paluzie demana «equilibri» entre el diàleg i la confrontació sense oblidar la unilateralitat

Diàleg o confrontació? Doncs un "equilibri" que permeti avançar cap a la independència, amb voluntat de seguir ampliant la base social, però sense oblidar l'objectiu polític. Així és com creu, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha de ser l'estratègia que s'haurà de seguir durant els propers mesos, sobretot arran de la sentència de l'1-O al Tribunal Suprem. Després que el president del Govern, Quim Torra, cridés l'independentisme a "arriscar-se" en una confrontació amb l'Estat, i que el partit d'Oriol Junqueras es refermés en la necessitat de diàleg , l'Assemblea torna a demanar "unitat" i un "equilibri" de clau valenta.Paluzié ha defensat el diàleg com un tret democràtic, però ha recordat que durant la tardor del 2017 l'estat espanyol ja va deixar molt clar el seu posicionament al respecte. "La negociació no hi va ser, no hi va haver mai voluntat de diàleg per part de l'Estat, i de l'1 d'octubre, la lliçó que n'hem d'aprendre és aquesta", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Per tant, ha remarcat, el que va fallar llavors va ser una "expectativa" de diàleg sense receptor, de la qual els partits ja n'haurien d'haver tret les seves pròpies conclusions.Segons Paluzié, per tant, la via unilateral és l'única viable. "Renunciar a la unilateralitat és renunciar a la independència", ha remarcat, i ha demanat "no dependre únicament i en exclusiva de la voluntat negociadora de l'Estat", ja que aquesta no hi serà. Per contra, ha considerat que allò que l'independentisme necessita, més que unes eleccions anticipades, és "posar-se d'acord" en com avançar cap a l'autodeterminació, i ha demanat que es fixin una sèrie de punts en comú: "Tota la resta és tàctica".Davant de les crítiques rebudes, la presidenta de l'ANC ha recordat que l'entitat actua "amb independència dels partits" i, per tant, "tothom ha d'aprendre a respectar els rols i no confondre'ls". Segons ha afirmat Paluzie, les relacions amb ERC i JxCat són bones, però en cap cas, ha dit, l'ANC és una "extensió dels partits". Això fa que, tal com s'ha visualitzat en els darrers mesos, l'Assemblea pugui arribar a ser crítica amb la tasca que les formacions polítiques desenvolupen: "És lògic que se sentin incòmodes".Per altra banda, també ha volgut deixar molt clar, tal com ho va fer fa uns dies a través d'un fil personal de Twitter, que l'entitat no ha patit una davallada de socis i simpatitzants, sinó al contrari. La líder de l'ANC ha detallat que quan l'actual secretariat va començar el mandat -el 31 de març de 2018- la massa social de l'entitat sobiranista superava per poc les 86.000 persones. Ara, un any i mig després, la xifra se situa gairebé als 98.000 socis i simpatitzants. A més, ha afegit: "Les mentides que repeteixen els unionistes que estem subvencionats és una falsedat absoluta. L'ANC es finança bàsicament amb les quotes dels socis i les campanyes de marxandatge".Les xifres de la manifestació de la Diada organitzada per l'ANC segueixen un augment exponencial aquests dies. Dels 60.000 que es van anunciar a principis de setmana s'ha passat als 75.000, amb 190.000 samarretes venudes i 490 autocars reservats. Una xifra molt ben valorada per Paluzie, que no obstant això ha admès que està "una mica per sota" de la d'altres anys. La presidenta de l'Assemblea, però, s'ha mostrat confiada que finalment la xifra de participants rondarà el milió de persones, i ha encoratjat la ciutadania a registrar-se a la mobilització de plaça Espanya.Paluzie ha culpat els partits pel desencís que s'ha palpat durant els últims mesos, sobretot arran dels pactes electorals en ajuntaments, consells comarcals i diputacions, però ha considerat que ja s'ha "revertit la tendència". "Ara és més important que mai que els independentistes de base es mobilitzin", ha declarat, i malgrat la repressió, ha dit, és moment de "tornar a tenir esperança en el projecte".

