Un alt càrrec de la Guàrdia Urbana de Lleida realitza una altra feina sense permís de la Paeria

Un inspector de la Guàrdia Urbana de Lleida es guanya un sobresou amb una segona feina que realitza sense tenir cap permís de la Paeria, l'organisme de qui depèn el cos de policies i el que determina les compatibilitats dels agents.Segons ha pogut saber aquest diari, l'inspector en cap de seguretat ciutadana amb la credencial 1775 regenta un gimnàs a la ciutat i dona classes de Taekondo, una activitat que fa sense haver complimentat els requeriments de compatibilitats necessaris. D'aquesta manera, el policia no compleix amb la normativa interna de l'ajuntament.Fonts oficials del cos de policia asseguren que no es té constància que l'inspector realitzi una altra feina fora de la Guàrdia Urbana, per bé que sí s'apunta que es coneix que l'agent gestiona "patrimoni familiar", una activitat que és emparada per la llei. Tot i això, la tasca del cap de seguretat de Lleida al marge de la policia mai no ha rebut l'aval del ple municipal, que és qui dona l'aprovació a les dedicacions que poden fer els policies quan no estan de servei.Els policies de la ciutat tenen dedicació exclusiva i si volen desenvolupar altres feines han de complimentar els tràmits per poder-les fer. Les possibilitats contemplades per treballar al marge de la tasca policial són la docència, les activitats artístiques i la gestió del patrimoni personal.Aquest cas es suma al d'un altre agent que treballava com a cambrer en un restaurant de la ciutat sense tenir, tampoc, cap permís. Segons va publicar aquest diari, l'intendent no va fer cap tràmit per poder mantenir una doble feina. El policia ja no manté actualment el lloc de treball, Fonts del cos policial apunten que de casos com aquests n'hi ha molts més i que són coneguts per diversos membres de la plantilla policial.En aquest sentit s'apunta que un sergent, un caporal i un agent imparteixen classes a aspirants a policies locals que estan preparant les oposicions. En aquests casos tampoc no es té constància que aquestes activitats "extra-policials" hagin rebut l'aval del plenari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor