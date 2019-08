Cabify ofereix ara motos elèctriques a Barcelona

Cabify ha anunciat aquest dimecres que a partir d'ara la seva plataforma ofereix motos elèctriques a Barcelona. A través d'un comunicat, l'empresa espanyola de mobilitat afirma que la nova oferta és possible per la seva aliança amb la startup MOVO. Les companyies destaquen que a partir d'ara "hi ha l'opció de seleccionar la plataforma que millor s'adapti a les necessitats de l'usuari des d'una mateixa plataforma". En aquest sentit, defensen que aquesta aposta "reforça" el seu compromís per la mobilitat a la capital catalana.El president de Cabify a Europa, Mariano Silveyra, ha assegurat que estan molt satisfets per poder ampliar el radi d'actuació i incorporar la micromobilitat a una ciutat de referència com Barcelona. "Està entre els nostres objectius oferir als usuaris una aplicació que sigui veritablement multimodal i que entengui la mobilitat com un servei inclusiu", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor