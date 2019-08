Acord entre l'M5E i el Partit Democràtic per mantenir Conte com a primer ministre italià

El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, ha convocat al primer ministre en funcions, Giuseppe Conte, a una reunió aquest dijous al matí, després que el Moviment 5 Estrelles (M5E) i el Partit Democràtic (PD) hagin anunciat un acord perquè segueixi al capdavant del govern.Conte va anunciar la seva dimissió la setmana passada, durant un debat al Senat en el qual s'analitzava una moció de censura presentada per la Lliga de Matteo Salvini. La ruptura de la coalició entre l'M5E i la Lliga va obrir un procés de negociacions per a evitar la convocatòria d'eleccions anticipades i un agreugament d'una nova crisi política al país.Mattarella ha celebrat dues rondes de consultes amb els partits polítics i, després d'escoltar aquest dimecres als principals líders per segona vegada, ha citat a Conte. La Presidència no ha aclarit en la seva nota els motius, encara que tot apunta al fet que li encarregarà de nou la formació d'un govern entre l'M5E i el PD.El PD es va oposar al principi a la continuïtat de Conte, però el seu líder, Nicola Zingaretti, ha confirmat després de reunir-se amb Mattarella que hi ha un acord perquè segueixi com a primer ministre. "Estimem Itàlia i creiem que val la pena intentar aquesta experiència", ha explicat Zingaretti en anunciar l'acostament definitiu a l'M5E.Per part seva, el líder de l'M5E, Luigi Di Maio, ha secundat l'anunci del dirigent del PD en relació a Conte, de qui ha dit que és "un home de gran coratge, que ha demostrat voler servir al país amb esperit desinteressat i abnegació". "El reconeixement de (Donald) Trump ens fa comprendre que estem en el camí correcte", ha defensat, un dia després que el president dels Estats Units recolzés públicament la continuïtat de Conte.Amb el PD, Di Maio aspira a formar "un govern de llarg terme" en el qual l'M5E està disposat a assumir la seva "responsabilitat" i governar pel bé del país. En aquest sentit, ha dit que la Lliga li va oferir fins i tot que anés ell el substitut de Conte al capdavant del Govern, però que el va rebutjar per no estar interessat a acaparar poder.Precisament el lloc que podria ocupar Di Maio en un hipotètic executiu de coalició ha estat un altre dels temes més debatuts d'aquestes últimes hores, ja que el PD ha qüestionat que pugui seguir com a viceprimer ministre, per entendre que la cessió davant la continuïtat de Conte deixa a l'M5E sense dret d'ocupar també el 'número dos'.

