Tempesta sobre el Tàmesi

Martí Anglada Foto: Adrià Costa

Boris Johnson, visitant la base naval de Clyde, a Escòcia, el 29 de juliol Foto: 10 de Downing Street

Martí Anglada: "Johnson ha fet una jugada molt arriscada, vorejant la ruptura constitucional i posant la reina enmig del conflicte"

Toni Rodon. Foto: Adrià Costa

Toni Rodon: "Si la reina no hagués accedit a la proposta de Johnson, la crisi constitucional encara seria molt més greu"

La suspensió del Parlament britànic per evitar que aturi un Brexit sense acord ha provocat un terratrèmol en la política i la societat britàniques. La decisió del primer ministre Boris Johnson ha estat avalada per la reina Elisabet II, i ara s'obre una batalla de resultat molt incert.Formalment, es tracta d'un tancament de cinc setmanes (del 10 de setembre al 14 d'octubre) mentre l'executiu prepara el Discurs de la Corona, la presentació del programa de govern. Però l'excepcionalitat de la mesura i la mala intenció evident del primer ministre ha encès totes les alarmes.ha demanat a dos especialistes en política internacional, el periodista Martí Anglada i el politòleg Toni Rodon, que facin una anàlisi de la crisi.El periodista Martí Anglada, excap d'internacional de TV3 i excorresponsal, coneix bé el sistema britànic. Segons ell, "Boris Johnson només pot sobreviure si hi ha Brexit, sense més dilacions ni ajornaments, que és el que va fer caure la seva predecessora, Theresa May. Amb el calendari sobre la taula, el primer ministre ha decidit fer una jugada molt arriscada".Per Martí Anglada, Johnson guanya amb un Brexit el 31 d'octubre, sigui sense acord o amb acord en el cas que a Brussel·les, veient la imminència d'una sortida abrupta, optessin per reobrir les negociacions: "Fins ara, Brussel·les no ha volgut parlar de modificar més que el preàmbul. Si ara la UE s'obrís a canviar els termes de l'acord, i finalment hi hagués una sortida acordada, això també seria una victòria per a Johnson, encara que aquesta no sigui la seva primera opció. I, sense acord, deu tenir les espatlles ben protegides, pensant en Donald Trump".Però Martí Anglada considera que la maniobra feta pel líder conservador conté un alt risc: "La seva aposta té un preu. Boris Johnson se la juga molt. Voreja la ruptura constitucional. Posa la reina enmig del conflicte polític. Està obligat a guanyar clarament en aquesta jugada. Una relliscada en les properes setmanes seria letal per a ell".Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques i investigador a la London School of Economics, considera que l'escenari obert per Johnson "acosta el Regne Unit a una sortida de no acord molt difícil d'impedir". El joc del líder conservador és molt obvi, segons Rodon: "Vol aconseguir que la UE cedeixi i accepti les seves condicions, amb un Brexit que no inclogui la clàusula sobre Irlanda, o evitar que el Parlament pugui impedir una sortida sense acord"."El Parlament està entre l'espasa i la paret. Si l'oposició presenta una moció de no confiança -que al Regne Unit funcionen de manera diferent- i la guanya, Johnson dissoldrà la cambra i el Brexit es produirà en plena campanya electoral". Per Rodon, totes les opcions alternatives són complicades: "Es podria intentar tornar a votar el Pla May, però és improbable". Sobre la possibilitat que Elisabet II s'hagués negat a avalar Johnson, afirma que "la reina no pren decisions polítiques al marge del primer ministre". "Si s'hagués negat, la crisi constitucional hagués estat encara més greu". apunta.No es podria presentar un nom alternatiu a Johnson en una moció de no confiança? Rodon assenyala dos elements a tenir en compte: "Seria possible, però cal pensar que hi ha conservadors anti-Johnson que prefereixen encara un no-deal que fer primer ministre el líder laborista, Jeremy Corbyn. I les enquestes que han aparegut donen a Johnson guanyador en unes eleccions. També és cert que tots els informes governamentals dibuixen un escenari desastrós en cas de Brexit sense acord. Sobretot en el curt termini".

