JxCat vol que la CUP sigui el soci prioritari per aprovar els pressupostos

El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, s'ha reunit aquest dimecres amb el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, per abordar els pressupostos del 2020, amb un augment de 2.500 milions d'euros per a inversió social. Després que també s'hagi reunit amb ERC, la setmana que ve Aragonès té previst seguir la ronda de contactes amb la resta de grups parlamentaris. En declaracions als periodistes després de la reunió, Batet ha situat la CUP com a soci prioritari.Batet ha apel·lat a la unitat independentista que va donar suport a la investidura del president Quim Torra per tirar endavant els comptes de l'any que ve sense tancar la porta del diàleg a cap força parlamentària. D'altra banda, ha avisat que JxCat no acceptarà uns pressupostos que obliguin a renúncies en l'àmbit nacional. "Hi ha una majoria parlamentària que va donar suport a la investidura de Torra. Si volem continuar amb el procés hauria de ser la primera prioritat", ha afirmat, després que els comuns fossin els principals negociadors amb el Govern en l'intent fallit de pressupostos del 2019.En un content en què s'haurà de donar resposta a la sentència de l'1-O, Batet ha considerat que la unitat també s'ha de plasmar amb els pressupostos, tot i que ha precisat que no "a qualsevol preu". És a dir, ha precisat, JxCat reclamarà que els comptes que no suposin anar en detriment del projecte polític independentista.Per la seva part, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha avisat el Govern que el debat dels pressupostos comença amb "mal peu" per les "filtracions" a la premsa on s'indicava que l'esborrany preveu 2.500 milions d'euros més d'inversió social, mentre que l'executiu no ha ensenyat encara el projecte dels comptes. Davant d'això, ha demanat "més rigor i fets, i menys propaganda, menys vendre fum i menys actes de campanya". El vicepresident ha citat la CUP el 3 de setembre per explicar la proposta.El diputat del PSC-Units al Parlament Ferran Pedret ha explicat aquest dimecres que el seu partit s'obre a parlar dels pressupostos, però ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que abandoni la seva aposta per la "confrontació" . El PSC ha recordat que mai s'ha tancat a analitzar els números que presenti el Govern, però ha avisat que un eventual suport socialista seria "radicalment incompatible" amb el fet que Torra torni a vies unilaterals cap a la independència o vulgui augmentar la "confrontació" amb l'Estat.Per altra banda, els comuns estan disposats a oferir un "diàleg sincer" amb JxCat i ERC per a uns pressupostos que posin fi a les retallades. Ara bé, descarten oferir un "xec en blanc" o "formar part de la campanya electoral" del vicepresident per ser el proper candidat a la Generalitat. Per als comuns, segons el diputat David Cid, una bona propostapassaria per fixar l'augment d'inversió tenint en compte la despesa executada aquest 2019 per la Generalitat i no pas respecte els pressupostos del 2017.

