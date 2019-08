Ribó demana comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre els obsequis

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha demanat aquest dimecres comparèixer davant del Parlament per explicar els obsequis que hagi pogut rebre la institució, i ha defensat que segueix estrictament la llei de transparència de Catalunya.Ribó ho ha anunciat en declaracions als mitjans, després que Cs hagi exigit la seva compareixença perquè aclareixi si la institució té vincles amb el cas del 3%. Informacions periodístiques van recollir que un dels investigats hauria fet un obsequi a Ribó El síndic ha assegurat que ja havia demanat anteriorment acudir al Parlament per explicar-se i que, com que encara no l'han cridat, aquest dimecres es posarà en contacte telefònic amb el president de la cambra, Roger Torrent, per insistir-hi.El síndic ha ressaltat que la seva institució compleix "des del 2008, set anys de l'entrada en vigor de la llei de transparència", amb l'obligació de publicar al web totes les informacions, sous, patrimonis, agenda i pressupostos que ha d'oferir al públic.A més, ha assegurat que en el seu moment, i amb "la màxima celeritat possible", va lliurar a Cs tots els obsequis rebuts per la institució, després que el partit taronja li demanés explicacions sobre possible vincles amb el cas del 3%.Cs també ha acusat Ribó de ser el "síndic del procés", i ell ha defensat que mai no s'ha posicionat políticament sobre la independència estant en aquest càrrec, però sí que ha alertat que existeix a Espanya una falta de respecte "per les llibertats democràtiques".Sobre aquest punt, el síndic ha replicat que a l'Estat hi ha "presos polítics", que alguns d'aquests són parlamentaris que no tenen dret a la llibertat d'expressió, i que això és una ignomínia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor