Accident múltiple a l'autopista Terrassa-Manresa pel llot que ha perdut un camió

Les restes de llot de matèria orgànica que un camió va perdre en el seu trajecte des de Terrassa fins al polígon de Bufalvent, de Manresa, va provocar un accident entre quatre vehicles a l'autopista Terrassa-Manresa, amb 8 ferits lleus, que va obligar a tallar la via en els dos sentits de la marxa ja que en el xoc un dels turismes va saltar la mitjana i va envair els carrils en sentit contrari.A part de l'accident, l'autopista va estar tallada en sentit nord per fer les tasques de neteja del llot que havia deixat el camió des de Terrassa fins a la sortida de Sant Vicenç de Castellet. La neteja també s'ha hagut de fer a la C-55 des d'aquest punt fins al polígon de Bufalvent, destí final del camió.L'accident va tenir lloc sobre les 9 del vespre d'aquest dimarts en sentit nord entre quatre turismes degut a que el paviment es va tornar lliscós per la pèrdua de llot. Les vuit persones que els ocupaven van resultar ferides, totes elles lleus, malgrat que un dels turismes va saltar la mitjana i va anar a parar als carrils de sentit contrari. Mentre va durar el tall de la via, entre les 21.00h de dimarts i les 5.25h de dimecres, el trànsit va ser desviat per la C-55.A la resta de quilòmetres de via afectada pel llot no es va registrar cap més accident, però els baixos dels vehicles van quedar empastifats amb la substància pudenta.

