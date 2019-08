Detectats quatre nous casos sospitosos de listeriosi a Catalunya

El Departament de Salut té constància de quatre nous casos sospitosos de listeriosi del Barcelonès, Gironès, la Garrotxa i el Vallès Occidental, tots ells relacionats amb el brot d’Andalusia. S'està a l'espera de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no.En tots aquests casos s'ha consumit carn entatxonada d'Andalusia, que ha generat quadres amb símptomes lleus, com diarrees amb o sense febre. El dilluns es van conèixer els resultats de les analítiques dels cinc primers casos sospitosos de listèria , que no van ser determinants per confirmar-los tot i que l'Agència de Salut Pública a Catalunya va considerar "probable" la infecció en aquests pacients.

