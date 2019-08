Troben restes d'un espai arquitectònic dels segles XIV i XV a Ascó

Les obres a l'espai conegut com al magatzem de Rita, a Ascó (Ribera d'Ebre), han permès descobrir restes d'un espai arquitectònic baix medieval, corresponents als segles XIV i XV. La setmana passada, durant l'execució de les actuacions, van aparèixer dos murs de maçoneria de morter de calç, dels quals se'n conserven tres filades en alçat i es troben a una cota inferior als tres dipòsits localitzats al mes de maig, per la qual cosa tindrien més antiguitat.Addicionalment, s'han recuperat fragments de ceràmica dels segles XIV i XV –una tenalla decorada amb estampetes i verd gòtic català-. Davant d'això, els tècnics consideren que les restes formen part d'un espai arquitectònic d'època baix medieval de certa entitat existent fora de la vila closa.El passat mes de maig, i en el transcurs de les obres que s'estan al magatzem de Rita, es van localitzar unes restes que els informes van interpretar com diverses estructures d'un trull o molí d'oli. Es van identificar tres basses de decantació i les fonamentacions de diverses canalitzacions. Aquestes restes es van datar al segle XVIII, tenint en compte també el moment en què es va urbanitzar l'antic camí del Riu -actual carrer del Riu-, segons la documentació històrica.

