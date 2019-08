Iberia no signa l'acord i finalment hi haurà vaga al Prat

Gir de darrera hora. Iberia no ha signat l'acord a què havia arribat aquest migdia amb els sindicats, i finalment hi haurà vaga del personal de terra de la companyia aquest cap de setmana a l'aeroport del Prat. La companyia ha rebutjat crear una comissió de seguiment de l'acord entre les dues parts, tal com havia proposat la mediació del Departament de Treball. Per això, el comitè de vaga ha abandonat la negociació que estava en marxa des de les 11 hores a la seu de la conselleria i ha posat fi a la "treva" que plantejaven.L'aturada tindrà lloc divendres 30 i dissabte 31, en plena operació tornada de les vacances, i afectarà fins a 27 companyies, les mateixes per a les quals opera el personal de terra d'Iberia a l'aeroport barceloní. Això inclou també la pròpia Iberia i la seva filial Vueling.El sobtat gir s'ha conegut passats dos quarts de cinc de la tarda. S'ha produït perquè la companyia s'ha negat a rubricar per escrit els acords a què havia arribat amb el comitè d'empresa hores abans, segons denuncien els treballadors. L'acord ara invalidat s'havia pres al migdia , en la sisena reunió de mediació a instàncies de la conselleria de Treball.Això ha explicat a la sortida el portaveu de la UGT al comitè d'empresa d'Iberia al Prat, Omar Minguillón, i ha dit que, per ara, donen per trencades les negociacions "per culpa de la direcció de l'empresa". "No ens estan respectant", s'ha queixat, i ha retret els representants de la companyia que portin "hores" tancats a una sala de Treball parlant amb Madrid sense comunicar-se amb el comitè de vaga.Les dues jornades de vaga són les darreres de la convocatòria que van fer els sindicats a mitjans d'agost . Els treballadors protesten per la falta d'estabilitat de la plantilla, l'excés de càrregues de feina, les hores extraordinàries i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral, segons argumenten.

