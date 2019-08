L'espoli d'oliveres centenàries, a les ofertes de segona mà d'internet

El territori que engloba la Taula del Sénia és la zona amb la major concentració d'oliveres mil·lenàries del món. Actualment el cens d'oliveres mil·lenàries o monumentals del Territori del Sénia aconsegueix els 4.580 exemplars. I algunes d'aquestes s'anuncien en pàgines de compravenda per només 180 euros.La taula del Sénia la conformen municipis catalans, valencians i de Terol unides per fer front a les problemàtiques comunes i la conservació del Patrimoni veí. Dins del territori valencià, a les comarques castellonenques dels Ports i el Baix Maestrat, al nord de la Comunitat Valenciana, és on existeix la major concentració d'oliveres mil·lenàries censades, sent en la segona on el nombre d'exemplars d'oliveres amb més de mil anys és més elevat, arribant alguns fins i tot als dos mil.Autèntics monuments vius, testimonis del pas de fenicis, grecs, romans i musulmans per aquestes terres. Gaudeixen de la catalogació de monumentals a partir dels 3,5 metres de perímetre de tronc, però hi ha alguns que depassen els deu.És un fet conegut que d'un temps ençà l'espoli i el comerç d'oliveres mil·lenàries és un problema greu per a aquestes Terres.El curiós del fet és que ja no simplement trobem oliveres mil·lenàries per internet per comprar amb les seves corresponents finques sinó que ara pàgines de segona mà com Wallapop les ven a preu més que assequible.Al País Valencià, les oliveres mil·lenàries estan protegides per la Llei de Patrimoni Arbori de maig del 2006, que prohibeix el trasplantament i comerç d'aquest tipus d'arbres i impedeix talar exemplars de qualsevol espècie amb més de 350 anys o que superin els sis metres de perímetre en el tronc, els 25 metres de diàmetre de copa o els 30m d'alçada. Això no sembla ser un problema per als comerciants del patrimoni mil·lenari.Tot i així el govern valencià està fent un seguiment per interposar possibles denúncies a tots aquells que ho facin des del seu territori.

