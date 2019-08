Els Mossos «batallaran» per recuperar la competència al mar a la junta de seguretat

El Govern espera que es conformi govern a l'Estat per demanar la convocatòria d'una junta de seguretat a Catalunya

"No queda clar de qui és la competència". Això és el que manifesten afonts del Departament d'Interior de la Generalitat sobre el fet que, des del passat mes de març, els Mossos d'Esquadra ja no siguin la policia responsable del successos i investigacions judicials que tenen lloc al mar. Es va decidir durant la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial, una reunió en què el conseller d'Interior, Miquel Buch, es va quedar sol defensant les competències de la policia catalana en l'àmbit costaner.D'aquesta trobada, que va estar presidida pel president del Tribunal Suprem i del Poder Judicial, Carlos Lesmes, i en què van participar la ministra de Justícia, Dolores Delgado; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, entre d'altres, segons ha avançat La Vanguardia, l'Institut Armat en va ser el gran beneficiat per l'assumpció de majors competències. No obstant això, els Mossos no tenen intenció d'acceptar la pèrdua de funcions que, durant els últims anys, han assumit sense problemes. Per això, segons asseguren fonts de la policia catalana a aquest diari, "batallaran" per recuperar la competència al mar."És un tema a què no renunciem", afirmen les mateixes fonts. De fet, puntualitzen, es manté la unitat subaquàtica dels Mossos -formada per 19 bussos-, que continuarà la feina en zones fluvials i llacs. Una de les últimes actuacions que va realitzar aquesta unitat van ser les proves aquàtiques al pantà de Susqueda, on encara es realitzen prospeccions a l'aigua per tal de localitzar l'arma del doble crim , molt important per desxifrar el cas.La clau, doncs, serà intentar recuperar les competències durant la propera Junta de Seguretat de Catalunya. Una reunió que Interior demanarà tan aviat com es conformi govern a Espanya, i on asseguren que aquest serà un dels punts que ineludiblement es tractarà. De moment, la incomoditat del cos sobre aquest aspecte ja s'ha manifestat en altres subgrups de treball i seguiment conjunts amb membres de la Guàrdia Civil i l'executiu de l'Estat. Segons afirmen, i de la mateixa manera que ha succeït amb altres aspectes de seguretat, esperen que es resolgui favorablement per a la policia catalana.La llei de policia de Catalunya cita en el seu article 5 que l'exercici de les funcions dels Mossos, en el marc de les seves competències, serà amb caràcter de policia ordinària i integral "en tot el territori de Catalunya", sense especificar si fa referència a la zona marítima o no. Per contra, l'article 11 de la llei orgànica de forces i cossos de seguretat puntualitza que la Guàrdia Civil té competències en el "mar territorial", tot i que posteriorment en l'article 54 s'indica que els ministeris de Defensa i Interior han de determinar l'extensió d'aquest mar.Fins aquest any, els Mossos sempre havien assumit l'actuació marítima mitjançant la unitat aquàtica, creada el 2008, en ocasions amb el suport de membres de l'Institut Armat. Els fets que van tenir lloc a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta aquest cap de setmana i dilluns, quan es va localitzar i es va fer detonar un artefacte de la Guerra Civil, han permetre constatar que ja no és així. Cap dispositiu de la policia catalana va liderar l'operació, que va quedar exclusivament a les mans de la Guàrdia Civil.Les juntes de seguretat de Catalunya han estat escasses en els últims anys. Bé pels alts i baixos polítics -que dificulten la composició de governs-, les discrepàncies polítiques per l'aplicació de l'article 155 o la delicadesa d'alguns dels aspectes a tractar, aquestes reunions entre alts representants del Govern català, espanyol, la judicatura i alts comandaments de les forces i cossos de seguretat de l'Estat s'han acompanyat de grans dosis de tensió institucional.L'última reunió es va celebrar el mes de setembre, quan el ministre d'Interior Fernando Grande-Marlaska es va desplaçar a Catalunya en ple conflicte pels llaços grocs. Es tractava, a més, de la primera junta després de l'aplicació de l'article 155 i l'empresonament dels líders independentistes. Malgrat les tensions evidents, la reunió va concloure amb un acord: vetllar per la convivència i la neutralitat en l'espai públic, i integrar els Mossos al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) . Ara, amb la vista posada en una nova trobada, el Govern amplia la llista de temes. Recuperar les competències al mar serà una de les reivindicacions.

