Toni Catany, el fotògraf que va convertir Maria del Mar Bonet en una icona

1966_Primera fotografia, feta a Palma Foto: © FTC

"Un dia va venir a casa, a Palma, i em va fer una foto. Jo duia una trena i tenia un gatet. Vam començar a parlar i li vaig dir que volia anar a estudiar ceràmica a Barcelona, i ell ja hi era perquè hi estava estudiant un peritatge. Ho feia per acontentar la família, no li agradava gens, mentre començava a fer fotos a poc a poc, donant forma a la seva vocació. Em va proposar que quan arribés a Barcelona m'hi posés en contacte i així ho vaig fer. Quan vaig començar a cantar, el vaig anar arrossegant cap al món de la cançó".Així és com relata l'artista al seu llibre autobiogràfic Maria del Mar Bonet, intensament (Ara Llibres) que va conèixer el fotògraf mallorquí Toni Catany, qui esdevindria amic i també constructor de la seva icònica imatge pública posterior.