La CUP lamenta que el Govern comenci el debat dels pressupostos «amb mal peu»

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha avisat el Govern que el debat dels pressupostos del 2020 comença amb "mal peu". La dirigent anticapitalista ha lamentat les "filtracions" a la premsa d'aquest dimecres en què s'indicava que l'esborrany preveu 2.500 milions d'euros més d'inversió social, i que l'executiu no hagi ensenyat encara el projecte dels comptes.En declaracions a la premsa aquest migdia al Parlament, Sirvent ha demanat al Govern "més rigor i fets, i menys propaganda, menys vendre fum i menys actes de campanya". La diputada ha anunciat que el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha citat la CUP el 3 de setembre per explicar la proposta dels pressupostos de l'any vinent."Estem al mateix punt de partida, o encara pitjor", ha sentenciat Sirvent, que ha criticat que el Govern expliqui a la premsa part del contingut de l'esborrany dels comptes, abans d'exposar-los als grups parlamentaris. A més, a la diputada li estranya que l'executiu presenti una proposta de pressupostos més socials, tenint en compte la "dinàmica" del Govern. Així, Sirvent ha recordat que l'1 d'agost va aprovar noves retallades, i ha impulsat la coneguda com a Llei Aragonès que "fomenta les privatitzacions".Per altra banda, Sirvent ha lamentat que les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a l'ACN no tinguin "res a veure" amb l'acció i els fets que du a terme el Govern. De fet, s'ha mostrat "molt d'acord" amb ella, que ha dit que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat "implica confrontació, encara que mai sigui volguda o voluntària". Sirvent considera que les paraules de Rovira, així com les de Quim Torra sobre la "confrontació", no tenen cap aplicació concreta en fets."L'autodeterminació s'ha de defensar i, davant la negativa de l'Estat, la confrontació és absolutament inevitable", ha opinat la diputada de la CU. Tot i això, Sirvent ha afegit que cal valorar les accions, que al seu parer només impliquen retallades i la imatge que el Govern actua "en contra" dels interessos de la gent. "No podem valorar una retòrica i un simbolisme que s'allarga tant en el temps", ha conclòs.

